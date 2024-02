Sete Lagoas: Resultado final da fase de habilitação da Lei Paulo Gustavo é divulgado

A Comissão de Avaliação da Lei Paulo Gustavo divulgou, no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (31), o resultado final da fase de habilitação dos projetos inscritos no edital.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

As inscrições foram abertas em 25 de outubro de 2023 e encerradas em 22 de dezembro do mesmo ano.

A Lei Paulo Gustavo, que homenageia o ator e comediante Paulo Gustavo, falecido em 2021 em decorrência da Covid-19, prevê o repasse de R$ 3,862 bilhões a estados, municípios e Distrito Federal para ações emergenciais que visem combater e mitigar os efeitos da pandemia sobre o setor da cultura, mais especificamente a categoria audiovisual.

Clique aqui e confira a lista dos classificados e desclassificados no Diário Oficial do Município.

Djhéssica Monteiro