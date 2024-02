Espetáculo 'A Princesa Gaia' retorna aos palcos de Sete Lagoas neste sábado (03)

A Preqaria Cia. de Teatro apresenta neste sábado (3), às 19h30, no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, a peça "A Princesa Gaia". O espetáculo premiado, que aborda de forma lúdica e divertida a relação entre o homem e o planeta Terra, é uma ótima opção de lazer para toda a família.

Foto: Divulgação/ Junio Souza

A história gira em torno da Princesa Gaia, a Terra em sua juventude, que busca o amor e a felicidade. Insatisfeita com os pretendentes escolhidos por seu pai, o Rei Sol, ela foge para o "nada" e encontra o Homo Sapiens, o primeiro homem. Apaixonados, eles se casam, mas a relação se torna instável devido à ganância do homem pelas riquezas da Terra.

Com direção de João Valadares, a peça utiliza elementos lúdicos, como brinquedos de parque de diversões, para dar vida aos personagens. A Princesa Gaia gira em uma roda da vida, enquanto o Rei Sol desce de um trono escorregador. A trilha sonora original, composta por Nathan Britz e Rafa Martins, complementa a atmosfera mágica da história.

A peça teve sua estreia em 2015 e foi indicada ao prêmio Sinparc Melhores de Minas nas categorias Melhor Atriz (Valquíria Correa) e Melhor Ator (João Valadares). A nova montagem tem elenco renovado: Iasmin Duarte, Letícia Cley, Nathan Britz e Rafa Martins, os dois últimos também assinam a nova trilha sonora do espetáculo. O cenário é de Iuri Simon, a iluminação de João Valadares e a cenotecnia de Paulinho do Boi. Os figurinos foram criados pelos atores com orientação de Ilza Gonçalves.

De forma lúdica e divertida, a peça aborda temas importantes como a falta de água, o desmatamento, a poluição, o aquecimento global e os rios de lama. Através da identificação com a personagem da Princesa Gaia, o grupo convida professores, pesquisadores, pessoas ligadas às Secretarias de Planejamento e Meio Ambiente, e todos os interessados para aprofundar a reflexão proposta pelo espetáculo logo após a apresentação.

A peça já foi apresentada mais de 100 vezes e foi indicada ao prêmio Sinparc Melhores de Minas. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos pelo telefone (31) 99619-2528, para mais informações acesse @preqariaciadeteatro

Djhéssica Monteiro