Plataforma de mídia social perde licença para músicas famosas da Universal Music Group

A Universal Music anunciou a retirada de todas as suas músicas do TikTok devido a questões de remuneração para artistas e compositores, após não renovar seu contrato com a plataforma de vídeos.

O grupo, que detém os direitos de artistas como Beatles, U2, The Weekend, Harry Styles e Taylor Swift, acusa o TikTok de tentar construir um modelo de negócio baseado em música sem oferecer uma remuneração justa, alegando que a plataforma os pressionou a aceitar um acordo inferior ao anterior.

O TikTok respondeu chamando a atitude da Universal de "triste e decepcionante", destacando que a plataforma promove gratuitamente os artistas e serve como um meio de descoberta de novos talentos. A rede social afirmou ter acordos com outras grandes gravadoras e selos independentes.

Com o fim do contrato, todas as músicas licenciadas pela Universal devem ser removidas da plataforma, incluindo grandes sucessos de artistas como Taylor Swift, The Weekend e Harry Styles. Apesar de sua grande base de usuários, o TikTok representa apenas uma pequena parcela da receita total da Universal.

O TikTok, propriedade da empresa chinesa Byd Dance, impõe algumas limitações ao uso de músicas para proteger os direitos autorais, como a reprodução parcial das faixas e um limite de tempo de 60 segundos por vídeo.

Fim de uma era

O contrato entre a Universal Music e o TikTok venceu nessa terça-feira (30) e todas as músicas licenciadas pela Universal devem ser removidas da plataforma a partir de hoje (1).

As negociações para a renovação envolviam a “compensação apropriada” aos artistas/compositores, a segurança online dos usuários e a proteção dos músicos contra a Inteligência Artificial (IA). Mas as partes não chegaram a um acordo.

Dessa forma, grandes hits vão desaparecer do TikTok, como: “Shake It Off”, de Taylor Swift, “Blinding Lights”, do The Weekend, e “As It Was”, de Harry Styles.

Da Redação com Itatiaia