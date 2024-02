Secretaria Municipal de Cultura de Sete Lagoas anuncia abertura do Casarão nos fins de semana e feriados

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, anunciou uma excelente medida para fortalecer o turismo e também oferecer oportunidade para que sete-lagoanos conheçam o espaço cultural mais icônico da cidade. O Centro Cultural Nhô Quin Drummond – Casarão ficará aberto nos fins de semana e também nos feriados com todos os seus atrativos disponíveis para visitação.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

O Casarão passou por um completo processo de revitalização e foi reaberto pela Prefeitura em agosto do ano passado. O projeto de reforma envolveu análises de especialistas em restauração e aprovações do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha). A proposta atingiu todos os níveis do imóvel como cobertura do prédio, janelas, portas, telhado, banheiros e a pintura interna, externa e do anfiteatro.

O espaço contra com a loja de artesanato do Cramam, Memorial Zacarias, salas do folclore e ainda o imponente anfiteatro. “Esta reestruturação física foi fundamental neste processo de abrir o Casarão para turistas e sete-lagoanos nos fins de semana e feriados. Muitas pessoas não conseguem tempo para visitar um espaço cultural no meio da semana por conta de compromissos profissionais. Nossa ideia é que todos tenham entretenimento, possam conhecer a história da cidade, ver um rico acervo do trapalhão Zacarias e ainda ter a opção de adquirir peças do nosso artesanato”, explica Alan Keller, superintendente de Cultura e Juventude.

O investimento na revitalização do Casarão faz parte de um conjunto de ações da administração municipal para transformar Sete Lagoas em uma cidade com forte apelo turístico. “O acesso a todo o espaço é gratuito e ressalto que este processo de abertura nesses dias teve total apoio do prefeito Duílio de Castro, do vice-prefeito Dr. Euro de Andrade e do secretário Marcelo da Cooperseltta. Estamos juntos para tornar o Casarão mais acessível, um presente para a população”, destaca Allan Keller.

O Centro Cultural Nhô Quin Drummond – Casarão ficará aberto aos sábados e feriados será de 8h às 17h e aos domingos de 8h às 13h.

MEMORIAL

O Memorial Zacarias, além do acervo que já fazia parte da exposição permanente do Casarão, como fotos, revistas, matérias de jornais, discos, placas comemorativas e roupas de Zacarias, conta com uma segunda sala, novo teto e mobiliário. Um dos destaques da exposição são os cinco bustos do artista, cada um com uma peruca usada pelo personagem em diferentes momentos da carreira.

LOJA DO CRAMAM

A loja do Centro Regional de Artesanato Maria do Anjos Macedo (CRAMAM) tem uma opção variada de souvenir. São caixas de vários tamanhos com temas da cidade, ímãs de geladeira, porta-anotações, peças sacras, brinquedos para as crianças, panos de prato pintados à mão com os pontos turísticos da cidade, banquinhos do Zacarias, cerâmicas, utensílios para o lar, quadros e muito mais.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM