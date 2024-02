Fã falsifica credencial e curte área vip em apresentações da cantora Anitta

A história é boa, mas é uma infração: um fã da cantora Anitta teve a 'brilhante ideia' de curtir as suas apresentações na área vip, ao lado de vários famosos e com direito a muito deboche na internet. Porém, ele estava com uma credencial falsa e o staff da artista descobriu.

Foto: reprodução redes sociais / X

Se dizendo "empresário", o fã teve acesso livre à áreas exclusivas dos "Ensaios da Anitta" usando um crachá falsificado com a logo do show, QR code e assinatura. A situação foi exposta nas redes sociais por um membro da equipe da curadoria artística da funkeira. O homem teria descoberto a farsa na apresentação que a cantora fez em São Paulo, no domingo (04).

Antes de ser desmascarado, o jovem conseguiu usar a falsa credencial em shows do Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES). Em vídeos publicados nas redes sociais, o fã aparece curtindo a apresentação em áreas de acesso exclusivo, frequentada por celebridades. O jovem chegou a publicar fotos ao lado da atriz Paola Oliveira e das cantoras Pocah, Valesca Popozuda e Vivi.

No Instagram, o empresário chegou a debochar da situação: "Gente, você viram que eu estou famoso, né? Tô muito famoso", disse rindo.

Após a repercussão da história, o jovem confessou que falsificou a credencial e demonstrou arrependimento - se é que se arrependeu: "Confesso que não me orgulho mais, realizei um sonho nunca foi de intenção prejudicar alguém... Coração tá triste, mas lembra-se que Deus é maior", escreveu o empresário no Instagram.

e essa tour da gay que falsificou o crachá da equipe da Anitta e estava indo para todos os ensaios com acesso na área de convidados, segue o fio 🧶 pic.twitter.com/SajW7Wclqx — JÔ (@joaozintuiteiro) February 4, 2024

O tweet já tem mais de 3 milhões de visualizações e centenas de comentários que dividiram opiniões: "As pessoas realmente não tem mais medo de cometer crimes e postar na internet né" escreveu uma internauta. A equipe da cantora também foi criticada: "A equipe tem que tomar cuidado com isso, vai que uma pessoa mal intencionada tenta fazer isso e acontece uma tragédia", diz outro comentário.

Anitta nem seu staff ainda não se pronunciaram de maneira oficial sobre o assunto. E tome golpe.

Da redação com O Tempo