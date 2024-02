Semana da Música abre calendário de 2024 da Orquestra Jovem de Sete Lagoas

Uma semana intensiva, com aulas diárias de teoria e prática musical, além de ensaios em conjunto. Assim começou o calendário de 2024 da Orquestra Jovem de Sete Lagoas. Após o recesso nas atividades, mais de 80 alunos e alunas participaram da Semana da Música, que aconteceu entre os dias 29 de janeiro e 03 de fevereiro. Agora, o projeto retoma suas atividades normais, com suas aulas e ensaios semanais com vista nas próximas apresentações.

Foto: Divulgação/ Orquestra Jovem de Sete Lagoas

Ao longo de cinco dias, entre segunda e sexta-feira, os inscritos na Semana da Música se revezavam entre as aulas práticas em seus instrumentos e teoria musical. Cada aluno vivenciou mais de 8 horas de aula intensivas ao longo da semana. No final do dia ainda participaram de um ensaio geral em conjunto. “A Semana da Música é um momento importante, pois eles têm a oportunidade de aprender e praticar todos os dias e, assim, percebemos um avanço muito grande em nossos alunos”, observa o Maestro Ivison Maximo Barbosa. No sábado, último dia da programação, todos participaram de um grande ensaio geral, em que tocaram parte de uma das peças mais conhecidas do repertório da música clássica, a 9ª Sinfonia de Beethoven.

Para a aluna de violino Mel Barbosa do Nascimento Silva, de 12 anos, a Semana da Música foi um momento de muito aprendizado. “Vindo todos os dias a gente aprende mais, pois não tem um intervalo de uma semana entre as aulas e conseguimos treinar muito mais, o que me deu a oportunidade de me aperfeiçoar”, avalia. Para Murilo França, de 11 anos e aluno de violoncelo, a Semana da Música foi uma ideia muito boa e estará presente nas próximas edições. “Foi um ótimo programa para as férias. Foi um intensivão muito bom e eu gostei bastante do programa”, garante.

Aluno de contrabaixo Telos Montalveme Reis Timóteo, de 16 anos, aproveitou o momento para se aprofundar e aprender técnicas que antes estava com dificuldade de desenvolver. “Pude tirar dúvidas que ficaram ao longo do curso, mas que agora tive a oportunidade de aprender com a professora dentro dessa semana intensiva. Aprendi coisas novas e consegui ler novas partituras”, afirma.

Novos instrumentos

Foto: Divulgação/ Orquestra Jovem de Sete Lagoas

A semana não foi de novidade apenas para os alunos e alunas. Na quarta-feira, 31 de janeiro, começaram a chegar os novos instrumentos da Orquestra Jovem, que vem para somar com os que já estavam disponibilizados pela Prefeitura de Sete Lagoas, além daqueles adquiridos pela Associação Cultural de Orquestras – ORQUESTR’ARTE, mantenedora do projeto. No total, foram adquiridos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, em uma compra de R$72 mil, provenientes do projeto em execução da Lei Rouanet.

Após essa aquisição, a ORQUESTR’ARTE começa uma nova compra, dessa vez de R$100 mil, resultado do projeto aprovado no Edital do Programa Retomada da FUNARTE para Ações Continuadas, voltada para grupos e coletivos artísticos. “Só em 2024 vamos adquirir R$172 mil em instrumentos para a Orquestra. O projeto ficou entre os primeiros colocados na lista do Edital da Funarte, o que mostra a força e a importância da Orquestra Jovem no desenvolvimento cultural da nossa cidade”, comemora Marcos Aurélio dos Santos, presidente da ORQUESTR’ARTE.

Atualmente a Orquestra Jovem de Sete Lagoas é mantida através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, com patrocínio do Grupo Multitécnica, empresa local que abraçou o projeto de forma garantir suas atividades.

Com Orquestra Jovem de Sete Lagoas - ASCOM