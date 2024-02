Confira a programação do carnaval 2024 Inhaúma Folia

A Prefeitura de Inhaúma apresenta a programação do Carnaval 2024, prometendo cinco dias intensos e inesquecíveis, onde a energia fervorosa é enriquecida com doses generosas de amor, transformando-se no maior carnaval já testemunhado pela cidade.

O evento inclui uma seleção de shows em dois palcos, com a presença de artistas como a Tradicional Banda Mole, Banda Alto Astral, Lu e banda, Kelly Lima, Bloco Vem com a Gente, Banda Furiosa, Elite Samba, Bloco do Cercadinho, e muito mais.

O Palco Manga, localizado na Área de Lazer da Manga, será o epicentro das festividades de 10 a 13 de fevereiro, enquanto o Palco Rua, situado na Rua 1° de Maio, receberá as apresentações de 09 a 13 de fevereiro.

Destaque especial para a segunda-feira (12), que contará com o famoso concurso de fantasias, uma tradição imperdível do carnaval de Inhaúma.

Da Redação com Prefeitura de Inhaúma