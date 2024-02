Fuja dos bloquinhos: 10 cidades próximas a Sete Lagoas para curtir um carnaval mais sossegado

Enquanto a maioria se prepara para a folia do Carnaval, alguns preferem um ritmo mais tranquilo. Para quem busca recarregar as energias longe das multidões, o feriadão oferece a oportunidade perfeita para explorar destinos relaxantes e paisagens encantadoras.

Se você está na contramão do Carnaval, não se preocupe, há uma variedade de destinos incríveis aqui perto de Sete Lagoas para explorar durante o período, veja abaixo.

São Bartolomeu - Distrito de Ouro Preto

Foto: Conheça Minas/ Reprodução

O pequeno vilarejo de São Bartolomeu fica a 157km de Sete Lagoas e é um dos 12 distritos de Ouro Preto. Com 720 habitantes, a história do local se mistura com a própria história do Brasil. As marcas do ciclo do ouro e a passagem da Coroa Portuguesa no século XVII estão por toda parte. Não se engane pelo tamanho de São Bartolomeu. Apesar de ser um distrito com poucos habitantes, a natureza oferece um cardápio completo. Ao todo, são 43 cachoeiras e inúmeras trilhas que podem ser feitas a pé, de bicicleta e de carro.

Macacos - São Sebastião das Águas Claras

Vilarejo de Macacos em Nova Lima – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Lima

São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova Lima, mais conhecido como Macacos, fica a 94,8 km de Sete Lagoas. Conciliando perfeitamente turismo de aventura com o clima sossegado do interior, Macacos é uma ótima opção para quem quer desacelerar um pouco da rotina e curtir momentos de descanso em meio à natureza.

Serro

Serro - Foto: Reprodução/@leolaguiar

Município rodeado por serras, morros, rios e cachoeiras, a cidade de Serro se apresenta como excelente destino para os apreciadores do turismo histórico e ecológico. Situada no centro-nordeste de Minas Gerais, na região central da Serra do Espinhaço, Serro fica a 260km de Sete Lagoas. É também uma importante cidade do Caminho dos Diamantes e da Estrada Real.

Conceição do Mato Dentro

Conceicao do Mato Dentro – foto: Divulgação/ Cezar Felix

Conceição do Mato Dentro é uma pequena cidade que está localizada na Serra do Espinhaço, a 165km de Sete Lagoas. Diversos atrativos naturais da região foram tombados pela UNESCO. Inclusive, o município é conhecido como a capital mineira do ecoturismo.

Jaboticatubas

Jaboticatubas – Foto: Divulgação/ Elpídio Justino de Andrade

Jaboticatubas está localizado a uma distância de 87,1 km de Sete Lagoas, ao longo da Serra do Cipó. Com uma exuberante variedade de cachoeiras, lagos e vegetação abundante, este destino turístico é perfeito para quem deseja fazer trilhas, se refrescar em quedas d'água e desfrutar de paisagens deslumbrantes.

São Gonçalo do Rio das Pedras

Foto: Reprodução/ Internet/ Nacip Gômez

São Gonçalo do Rio das Pedras, localizado a 260 quilômetros de Sete Lagoas é um destino pitoresco conhecido por suas cachoeiras, a imponente Serra do Espinhaço e seu charmoso centro histórico. Próximo a outros destinos encantadores, como Milho Verde, e com fácil acesso a cidades como Diamantina, Serro também é famoso por seu queijo, declarado patrimônio imaterial pelo IPHAN.

Lapinha da Serra

Lapinha da serra – Foto: Divulgação/Vidas sem paredes

Situado a meros 101 km de Sete Lagoas e pertencente ao distrito de Santana do Riacho, o vilarejo encontra-se próximo à Serra do Cipó, oferecendo uma espetacular paisagem de montanhas que encanta aqueles que buscam o ecoturismo.

Catas Altas

Catas Altas – Foto: Divulgação/ DeD Mundo Afora

Cercada pela imponente Serra do Caraça, a pequena cidade de Catas Altas fica a 186 km de Sete Lagoas. As casas coloridas à frente da majestosa montanha já seriam motivo suficiente para atrair turistas, mas a cidade vai além, oferecendo sítios históricos, belas igrejas e passeios pela exuberante paisagem que a rodeia, repleta de diversas cachoeiras da Serra do Caraça.

Lavras Novas

Foto: Reprodução/ Internet/ Viagem com emoção

A 179 km de Sete Lagoas, Lavras Novas é um distrito de Ouro Preto conhecido por sua atmosfera bucólica e clima interiorano. A cidade tem um charme turístico único, que combina o ambiente tranquilo do interior com atrações turísticas. Localizada no alto das montanhas, Lavras Novas possui um clima mais frio, mesmo durante o verão, quando as temperaturas caem significativamente à noite.

Sua arquitetura é semelhante à de Ouro Preto, com construções barrocas e coloniais que acrescentam uma paisagem característica à cidade montanhosa. Além disso, a gastronomia é um destaque, com restaurantes que se orgulham de servir comida caseira, com receitas tradicionais transmitidas de geração em geração. Se você está procurando um lugar romântico para passar um final de semana nas montanhas de Minas Gerais, Lavras Novas é uma ótima opção.

Djhéssica Monteiro