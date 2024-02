Festival Sabor e Música: Carnaval temático no novo Pátio das Águas do Shopping Sete Lagoas acontece nesse fim de semana

Nesse fim de semana acontece a primeira edição temática do Festival Sabor e Música, com toda a alegria do Carnaval!

Imagem: Shopping Sete Lagoas

Com programação totalmente gratuita e produção de George Machado, o festival será realizado no Novo Pátio das Águas do Shopping Sete Lagoas, com direito a gastronomia variada, chop gelado e, claro, o novo brinquedão gratuito que já é um sucesso com a galerinha.

Confira os detalhes:

10/02 – sábado

16h30 às 18h: Bloco do Cercadinho @blocodocercadinho

18h30 às 21h30: Projeto Sassaricando, com @pablosas_

Local: no Pátio das Águas

16h às 19h: Pintura facial com Tia Kellen ( @pinturafacialkellenlimasl )

Local: Coworking

Imagem: Shopping Sete Lagoas

11/02 - domingo

17h às 18h: Bloco Só-Ria do Palhaço Estopa

18h30 às 21h: Bloco axé saudade ( @blocoaxesaudade_oficial )

Local: no Pátio das Águas

16h às 19h: Pintura facial com Tia Kellen ( @pinturafacialkellenlimasl )

Local: Coworking

Imagem: Shopping Sete Lagoas

Também nos dias 10 e 11 de fevereiro, acontecerá a Feira de Artesanato

Sábado das 10h às 22h e Domingo das 12h às 20h; Em frente a loja Havaianas.

Imagem: Shopping Sete Lagoas

Da Redação com Shopping Sete Lagoas