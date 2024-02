Escola Livre de Artes de Sete Lagoas celebra 15 anos de transformação cultural

A Escola Livre de Artes, um pilar da cena cultural de Sete Lagoas, completa uma década e meia de existência este ano. Desde sua fundação, tem sido um farol de oportunidades para os entusiastas, oferecendo uma ampla gama de cursos e programas destinados a todas as faixas etárias. Com sua ênfase na educação teatral, musical e artística, o projeto tem sido uma incubadora para talentos locais e um catalisador para o desenvolvimento pessoal e profissional de mais de duas mil pessoas ao longo de sua história.

Foto: Junio Souza/ Reprodução

Fundada pela Preqaria Cia de Teatro (@preqariaciadeteatro) anteriormente em março de 2009 como Escola Livre de Teatro, a companhia busca, através de sua pesquisa sobre a precariedade da existência humana impressa na montagem de espetáculos e curtas-metragens. Prestes a completar 18 anos em junho, a Preqaria se firmou no cenário teatral mineiro e nacional, participando de festivais importantes no país, entre eles a Mostra Oficial do Festival de Curitiba e o Festival de Cinema de Gramado. O grupo ganhou por duas vezes o Prêmio Miriam Muniz, uma premiação nacional da Funarte, entre outros prêmios.

Entre os cursos oferecidos estão programas dedicados ao teatro para crianças, jovens e adultos, bem como cursos de musicalização, canto e flauta doce. João Valadares, o fundador da escola, em uma entrevista exclusiva ao SeteLagoas.com.br, relembrou os primórdios da instituição e a necessidade que viu de estabelecer uma escola de artes na cidade.

Foto: Junio Souza/ Reprodução

"Foi em 2009 que dei os primeiros passos para criar a Escola Livre de Teatro em Sete Lagoas. Na época, percebi uma lacuna na oferta cultural da cidade e decidi agir. Junto com outros entusiastas das artes, alugamos uma sala no SESC e iniciamos as aulas aos sábados", compartilhou.

Desde então, a escola evoluiu significativamente, expandindo sua oferta de programas e cursos. "Nos primeiros anos, éramos poucos, mas persistentes. Com o passar do tempo, introduzimos novos cursos e aprofundamos nossa abordagem pedagógica", acrescentou.

Ao longo dos anos, o projeto enfrentou diversos desafios, desde a obtenção de espaço adequado até a manutenção financeira. No entanto, esses obstáculos foram superados com determinação e o apoio contínuo da comunidade local.

Foto: Junio Souza/ Reprodução

Além de seu impacto cultural, a Escola Livre de Artes também se destaca por sua dedicação à inclusão e diversidade. Através de projetos como o Arte Concreta, o projeto tem levado educação artística a comunidades carentes e promovido a participação de pessoas com diversas habilidades e limitações.

Olhando para o futuro, a escola tem planos ambiciosos para continuar sua trajetória de sucesso. "Estamos comprometidos em ampliar nossa oferta de cursos e programas, bem como fortalecer parcerias com outras instituições culturais", afirmou João Valadares. "Nosso objetivo é fazer da arte uma parte integrante da vida de todos os habitantes de Sete Lagoas, contribuindo assim para o enriquecimento cultural e social de nossa cidade."

Cursos oferecidos

O Curso de Iniciação Teatral para Jovens e adultos tem o objetivo de fazer uma introdução ao universo teatral visando o seu caráter coletivo, aplicando técnicas que estimulem a desinibição, comunicação, sensibilidade, socialização e imaginação através da expressão corporal e vocal dos alunos. Os alunos têm aulas integradas de Improvisação, Interpretação, Voz e Corpo. No segundo semestre, os alunos fazem a montagem de um espetáculo teatral, com apresentações abertas ao público.

O Curso de Teatro para Crianças prioriza a brincadeira e o jogo cênico. A criança precisa de um ambiente seguro onde possa expressar sua criatividade. Aqui ela vai aprender a jogar, brincar, gostar de estar em cena, assumir tipos e personas, compreender a ação e reação, compor em grupo, dar foco e tomar o foco pra si.

O Curso de Formação Profissional é profissionalizante e tem enfoque nos conceitos de ação física e ação verbal. A proposta é combinar corpo e mente, trazendo em seu cronograma aulas teóricas e práticas de abordagem de conceitos primários da criação teatral independente da estética. Na montagem final, o aluno passa por uma banca do Sindicado dos Artistas e Técnicos e, caso aprovado, recebe o Registro Profissional de Ator.

As inscrições para os cursos já estão abertas. Para os interessados, é só acompanhar a página da companhia @preqariaciadeteatro ou pelo número (31) 98894-4243



Djhéssica Monteiro