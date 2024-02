Axé Saudade, Dj Filipe Borba e banda Vai Que Cola se apresentam dia 18 de fevereiro no bairro Nova Cidade

Sete Lagoas viveu o maior pré-carnaval de sua história em janeiro e no início de fevereiro deste ano. Porém, a Prefeitura "ficou devendo" uma apresentação: o evento que seria realizado pela primeira vez no bairro Nova Cidade teve que ser adiado em função do decreto de luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-prefeito Marcelo Cecé, ocorrido no último dia 28 de janeiro.

@foto.dostrem

Na ocasião, se apresentariam na Av. Prefeito Alberto Moura, na Feira do bairro Nova Cidade, o Bloco Axé Saudade, Dj Filipe Borba e a Banda Vai Que Cola. "Sabemos que o público da região tinha muitas expectativas com relação a essas apresentações, mas também entenderam e respeitaram a decisão de adiar o evento. Mas não nos esquecemos e, por isso, as apresentações foram reagendadas para depois do carnaval", anunciou o prefeito Duílio de Castro.

A nova data será no domingo depois do carnaval, dia 18 de fevereiro, a partir das 18h, no mesmo local e com as mesmas atrações, dando a oportunidade de quem não viu, ver, e de quem já participou, prestigiar novamente toda a alegria do pré-carnaval sete-lagoano, de volta agora no pós-carnaval. "Estamos bastante empolgados com esse pós-carnaval no Nova Cidade. Vamos embalados do pré-carnaval e carnaval para encerrarmos no dia 18 com uma festa maravilhosa. Podem aguardar", avisa Rodrigo Barbosa, produtor do Bloco Axé Saudade.

PROGRAMAÇÃO PÓS-CARNAVAL NO BAIRRO NOVA CIDADE

Horário: 18h

Local: Feira do Nova Cidade (Av. Prefeito Alberto Moura)

Atrações: Bloco Axé Saudade, Dj Filipe Borba e Banda Vai Que Cola

Entrada franca

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom