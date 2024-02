Bloco do Dj Pedro Sampaio agita as ruas da capital mineira nesse sábado (17)

Pedro Sampaio, que recentemente se apresentou no Carnaval dos Sonhos em Belo Horizonte no dia 10, está retornando à folia na capital mineira de uma forma diferente este ano. O renomado DJ confirmou sua participação nas ruas da cidade com seu próprio trio elétrico, o Bloco do Pedro Sampaio, que desfilará pelo centro de Belo Horizonte neste sábado, dia 17, das 14h às 18h. O evento é gratuito e promete muita animação.

Imagem: Quem Notícias

O cortejo está programado para percorrer a avenida Afonso Pena, com concentração marcada a partir das 13h em frente ao Parque Municipal de Belo Horizonte, seguindo até a praça Sete. O setlist incluirá os sucessos do DJ, como a faixa "POCPOC".

Em declaração para a divulgação do evento, Sampaio expressou sua empolgação, mencionando que o Carnaval de Belo Horizonte se destaca pela animação, organização e grande fluxo de turistas, tornando o momento de puxar um trio elétrico lá um sonho realizado.

Sua turnê de Carnaval, intitulada "carnaSAMPAIO", abrange cerca de 16 apresentações em 14 dias, incluindo festas públicas, eventos privados, camarotes e trios elétricos. O roteiro do DJ engloba nove cidades, como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Ouro Preto (MG), Porto Seguro (BA), Olinda (PE) e Acari (CE).

O tema escolhido para este ano foi “Ícones da Música Brasileira”, e Pedro Sampaio já prestou homenagem a figuras como Xuxa, É o Tchan!, Bonde das Maravilhas, Daniela Mercury e Mamonas Assassinas.

Da Redação com O Tempo