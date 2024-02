Orquestra Jovem de Sete Lagoas abre inscrições para novos alunos

A Orquestra Jovem de Sete Lagoas está com as inscrições abertas para a seleção de novos alunos para o primeiro semestre de 2024. São cerca de 80 vagas para aulas de flauta, violino, viola de orquestra, violoncelo e contrabaixo. Para se inscrever, as pessoas interessadas devem preencher o formulário eletrônico até o dia 21 de fevereiro clicando aqui, e ficar atento para os dias da seleção.

Foto: Divulgação/ Marcos Avellar

Para este semestre há apenas opção de vagas para os turnos da manhã e tarde. Das 84 vagas ofertadas, são 24 para flauta, 32 para violino, 10 para viola de orquestra, 11 para violoncelo e 7 para contrabaixo. O candidato deverá optar por qual o instrumento e turno que vai se inscrever. A novidade é poder optar pelo dia da seleção, que serão feitas na quarta-feira, dia 21, e sábado, dia 24 de fevereiro, em horários e local a serem divulgados. “Sempre tivemos uma quebra entre o número de inscritos e a presença no dia da prova. Por isso pensamos em faze a seleção em dois dias, para que todos possam ir”, revela Ivison Maximo Barbosa, Maestro da Orquestra Jovem.

Atualmente o projeto conta com mais de 150 alunos e alunas em dois polos. O principal, que concentra a maior parte das aulas, funciona na Paróquia de Santa Luzia e o segundo junto à Paróquia Cristo Redentor, no Bairro das Indústrias. “Nosso objetivo agora é avançarmos para mais de 200 alunos neste semestre”, afirma Ivison Barbosa.

A Associação Cultura de Orquestras – ORQUESTR’ARTE, mantenedora da Orquestra Jovem, ainda aguarda a liberação de uma verba proveniente de um convênio assinado junto à Prefeitura de Sete Lagoas, para iniciar mais um polo descentralizado, na região do bairro da Cidade de Deus. “Nossa vontade e planejamento é implantarmos diversos polos avançados por toda a cidade e dar oportunidade de cultura de forma descentralizada”, observa Marcos Aurélio dos Santos, presidente da ORQUESTR’ARTE.

A Orquestra Jovem de Sete Lagoas chega a 2024 como um dos principais programas culturais da cidade. O projeto é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, com patrocínio do Grupo Multitécnica, empresa local que abraçou a Orquestra.

As inscrições também podem ser feitas pelo QR Code abaixo:

divulgação

Com Orquestra Jovem de Sete Lagoas - ASCOM