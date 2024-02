Quintal do Boi da Manta abre temporada 2024 com espetáculo teatral premiado em Sete Lagoas

O Quintal do Boi da Manta (@quintalboidamanta), ponto de cultura referência em Sete Lagoas, abre as portas para a temporada 2024 com um espetáculo de peso: Liame do Tempo, da premiada companhia Grifo Teatro, de Jundiaí (SP). A apresentação única será no dia 17 de março (domingo), às 19h.

Foto: Divulgação/ Fabiane Koaski

A dramaturgia, escrita por Matheus Ferreira e Luan Silva, narra o encontro inusitado entre um jovem e um idoso, que, em meio a reflexões sobre o passado, o presente e o futuro, se deparam com as aflições da vida e da morte. A encenação sensível, dirigida por Cláudio de Albuquerque, e as atuações impecáveis de Ferreira e Silva garantem uma experiência teatral memorável.

"Liame do Tempo" acumula prêmios e reconhecimento em diversos festivais pelo Brasil. Aclamado pela crítica e público, o espetáculo agora se prepara para representar o Brasil no FITE (Festival Internacional de Teatro de Encarnación, Paraguai). A apresentação no Quintal do Boi da Manta faz parte de uma série de eventos beneficentes para custear a viagem da companhia.

Com a apresentação do Grifo Teatro, o Quintal do Boi da Manta anuncia o retorno de suas atividades culturais em 2024. "A agenda do Quintal para este ano está repleta de trabalhos incríveis. Vamos trazer muitas novidades e atrações de qualidade para nossa cidade", celebra Paulinho do Boi, gestor cultural do espaço.

Serviço:

Espetáculo Teatral: “Liame do Tempo” da Grifo Teatro (Jundiaí-SP).

“Liame do Tempo” da Grifo Teatro (Jundiaí-SP). Data: 17 de março (domingo)

17 de março (domingo) Horário: 19h.

19h. Local: Quintal do Boi da Manta (Rua João Pinheiro 174, Centro - Sete Lagoas).

Quintal do Boi da Manta (Rua João Pinheiro 174, Centro - Sete Lagoas). Ingressos antecipados pelo pix: 14877092000105

14877092000105 Valor unitário: R$ 30,00 (Idosos, estudantes e professores da rede pública de ensino possuem meia entrada).

Djhéssica Monteiro