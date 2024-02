A Revista Travessura abre a temporada de 2024 do seu projeto "Travessura Convida" com uma palestra gratuita imperdível para pais e educadores: Transtornos do Neurodesenvolvimento: o que pais e professores precisam saber para agirem precocemente.

Foto: Divulgação/ Leo Drummond

Com a participação dos psicólogos da infância Juliana Ventura e Deivid Sampaio, especialistas com quase 20 anos de experiência na área, o evento abordará os principais transtornos que podem afetar o desenvolvimento das crianças, como:

Transtorno do Desenvolvimento Intelectual

Transtornos da Comunicação

Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

Transtornos Motores

Transtorno Específico de Aprendizagem

Os psicólogos da infância Deivid Sampaio e Juliana Ventura atuam há muito tempo com essas crianças e sabem da importância de perceber os problemas logo cedo. Ao contrário do que muitos dizem, é um mito a ideia de que cada criança tem seu tempo. Na verdade, é muito importante que pais e professores estejam atentos aos sinais de diferenças no desenvolvimento de seus filhos. Comparar a criança em relação ao grupo de outras da mesma idade é uma maneira de detectar os problemas precocemente!

E para responder a várias perguntas sobre o neurodesenvolvimento infantil, a Revista Travessura convida a todos para participar da palestra "Transtornos do Neurodesenvolvimento: o que pais e professores precisam saber para agir precocemente", que será realizada no dia 9 de março, das 9h30 às 11h30, no Hotel Tulip Inn, em Sete Lagoas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir de 4 de março no Sympla: https://is.gd/travessuraconvida2024

Veja como chegar:

Djhéssica Monteiro com Revista Travessura