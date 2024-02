Sete Lagoas sediará 1º Congresso Nacional de Capacitação e Empoderamento Feminino

A Secretaria da Mulher e a Associação de Apoio às Mulheres de Sete Lagoas (AAMSL) promovem o I Congresso Nacional de Capacitação e Empoderamento Feminino: Fortalecendo Mulheres para a Ação. O evento será realizado no dia 23 de março, das 8h às 17h, no Oásis Clube (Rua Professor Abeylard, 3782, JK, Sete Lagoas, MG).

Imagem: Divulgação

Com foco em oferecer ferramentas e recursos para que as mulheres superem barreiras e alcancem seu pleno potencial, o congresso oferece apoio psicológico, coaching, jurídico, empresarial e social. A missão do evento é clara: superar barreiras e alcançar o potencial de cada mulher, com a visão de transformar vidas e construir um futuro mais justo. Os ingressos estão disponíveis no Sympla por R$ 34,00 + taxa.

A programação completa, será divulgada em breve no perfil @aamsl.mulher no Instagram.

Djhéssica Monteiro