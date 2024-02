Racismo estrutural no Brasil é tema da nova peça da Preqaria Cia de Teatro

Ele está presente: tem cara, jeito e muitas vezes se esconde entre piadas, opiniões e conceitos. O racismo estrutural, uam das características do Brasil, é tema e discussão da nova peça da Preqaria Cia de Teatro, que será apresentada no próximo dia 16, em Sete Lagoas.

Foto: Preqaria Cia de Teatro / ilustração

"Saga - Uma História do Povo Preto" traz a visão do negro africano, da região central daquele continente, para o Brasil de hoje - a partir do seu olhar cultural, histórico e mitológico. Nisso, a Preqaria conta (por sua versão) a lenda da África Central de Ananse, uma entidade em forma de aranha que, nos tempos onde não se haviam histórias para contar e elas só perteciam ao Deus Céu Nyame, fez alcançar seu objetivo de maneira astuta.

Além da lenda, "Saga" aborda todos os infortúnios trazidos para o povo negro, desde sua captura e escravização, até os dias atuais, onde a liberdade em muitas vezes significa apenas uma palavra no dicionário.

A peça será apresentada no Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, 41 - Cannan) no dia 16 de março, às 20h. Ingressos a R$ 40 e meia-entrada a R$ 20. Informações e formas de aquisição das entradas podem ser vistas no telefone 31 98894-4243.

Filipe Felizardo, com Preqaria Cia de Teatro e colaboração de Djhéssica Monteiro