Encontro de carros rebaixados será dia 10 de março no estacionamento da Arena do Jacaré

Os amantes de carros rebaixados têm um encontro marcado no próximo dia 10 de março, domingo, no estacionamento da Arena do Jacaré. Será mais uma edição do evento Paixão por Baixos que reunirá centenas de veículos tunados em uma estrutura repleta de atrações, com entrada franca.

Prefeito Duílio de Castro, o secretário Dr. Edmundo Diniz e o vereador Janderson Avelar com os organizadores do evento - Foto: Divulgação

O prefeito Duílio de Castro, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Dr. Edmundo Diniz e o vereador Janderson Avelar encontram os organizadores, no último sábado, 24 de fevereiro, quando foi feito um convite especial. “Será uma oportunidade de confraternização junto os praticantes dessa modalidade de customização de veículos. Participe com sua família, essa é mais uma promoção para impulsionar o turismo de eventos em nossa cidade”, comentou Duílio de Castro.

O encontro Paixão por Baixos será realizado no estacionamento principal da Arena do Jacaré a partir das 8 horas. Já são mais de 500 inscritos e o número deve aumentar. “Chegou o momento de mais uma edição deste grande evento. Não gosto de carro alto, tenho medo de altura”, brincou Janderson Avelar.

SERVIÇO

Paixão por Baixos - encontro de carros rebaixados

Local: Estacionamento da Arena do Jacaré

Data: 10 de março

Horário: a partir das 08h, durante todo o dia

Entrada franca

Apoio: Prefeitura de Sete Lagoas

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM