Prudente de Morais celebra 61 anos de emancipação com show de Paulo Ricardo

No dia 01 de março a cidade de Prudente de Morais comemora com grande entusiasmo os seus 61 anos de existência. Em comemoração ao aniversário da cidade todos os anos a Prefeitura Municipal prepara uma programação para que o povo prudentino e toda a região comemore esse momento tão importante regado de muita música boa e diversão para todas as idades.

Alpha Produções

O município que antes recebia o nome de Lagoa do Cercado possui divergências quanto ao seu aparecimento, entretanto com um ponto em

comum, o município é derivado das colonizações feitas por bandeirantes.

Em 1870, Lagoa do Cercado, que até então pertencia a Santa Luzia do Rio das Velhas, hoje município de Santa Luzia, passou a fazer parte da recém-criada 'Freguesia de Pedro Leopoldo'. Com o desmembramento de Matozinhos, o já Prudente de Morais, tornou-se seu distrito, para em 1º de março de 1963, fruto da Lei Estadual 2764 de 30 de dezembro de 1962, tornar-se município autônomo.

Para comemorar essa data marcante, a Prefeitura Municipal de Prudente de Morais procura trazer atrações todos os anos de modo que abrace diferentes estilos musicais e diferentes culturas. Este ano os palcos prudentinos serão abalados por um Rock Popular com o cantor e compositor Paulo Ricardo. O show será realizado no dia 29 de fevereiro a partir das 21 horas na Praça Santa Cruz em Prudente de Morais (conhecida popularmente como Praça do Rosário).

O Show terá entrada gratuita e terá seu acesso a toda população prudentina e região liberadas. O artista também atenderá o público para tirar fotos, entretanto ATENÇÃO, o número de pulseiras para fotografar com o cantor será limitado e a seleção dos contemplados será feita de forma antecipada, por meio de um cadastro a ser anunciado no Instagram oficial da Prefeitura Municipal (@prefeituraprudentedemorais), e os primeiros a se cadastrarem para tirar as fotos serão contemplados com as pulseiras.

A Prefeitura Municipal de Prudente de Morais salienta que a população que for participar do evento deve se atentar as regras de acesso ao local, onde não serão permitidos: Copos e garrafas de vidro; Mochila, bolsas e similares; Capacetes; Cooler e caixas térmicas; Som automotivo e dispositivos sonoros; Armas brancas como facas, canivetes e similares.

Da Redação com Alpha Produções