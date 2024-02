Prefeitura de Sete Lagoas realiza o 2º Passeio Ciclístico 'A Prudência Veste Rosa'

Preparem suas bicicletas e enfeitem-as de rosa! A 2ª edição do Passeio Ciclístico "A Prudência Veste Rosa" está chegando, e promete ser um evento ainda mais especial.

Foto: Reprodução/ Internet

Organizado pela Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, em parceria com as Secretarias da Mulher e de Cultura, Esporte e Turismo, o evento acontece no dia 6 de maio, com concentração a partir das 18h45 na Praça da Feirinha.

A iniciativa visa desmistificar a crença de que mulheres são condutoras perigosas e incentivar a prática do ciclismo feminino na cidade. Dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP) comprovam que as mulheres se envolvem menos em acidentes de trânsito do que os homens, e em sua maioria são vítimas como pedestres ou passageiras.

O "A Prudência Veste Rosa" é uma oportunidade para celebrar a presença feminina no trânsito de forma consciente e exemplar, além de promover a saúde e o bem-estar das participantes.

Para participar da pedalada, as interessadas devem se inscrever clicando aqui. No dia do evento, as participantes são convidadas a enfeitar suas bicicletas de rosa e celebrar a força e a união das mulheres ciclistas.

Djhéssica Monteiro