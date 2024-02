Oficina 'A Natureza da Palhaçaria' em Sete Lagoas convida à descoberta do riso

A Estopa produtora (@estopaprodutora) trás mais uma vez a oficina "A Natureza da Palhaçada", ministrada pelo experiente palhaço Felipe Gontijo (@felipegoontijo). A oficina será realizada nos dias 04, 06 e 08 de março, na Casa da Cultura, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 91, e é aberta a todos os interessados em explorar a arte da palhaçaria, independentemente de experiência prévia.

Crédito: Rane Fotografia

Com um enfoque lúdico e experimental, a oficina propõe um mergulho no universo da palhaçada, com foco em ferramentas como irreverência, "olhar do agora", triangulação, siricutico, duo cômico e tríade. Através de jogos teatrais e dinâmicas, os participantes serão incentivados a desbravar o lado mais corajoso e ridículo da palhaçada.

A oficina é aberta a pessoas de todas as idades, a partir de 15 anos, e não exige experiência prévia em teatro ou palhaçaria. É uma oportunidade para iniciantes se aventurarem nesse universo e para aqueles que já possuem alguma experiência aprofundarem seus conhecimentos.

Com carga horária total de 7 horas e 30 minutos, a oficina abordará os seguintes temas:

Noções básicas da palhaçaria: Irreverência, Olhar do Agora, Triangulação, Siricutico, Duo Cômico e Tríade.

Irreverência, Olhar do Agora, Triangulação, Siricutico, Duo Cômico e Tríade. Jogos teatrais e dinâmicas: Ferramentas para explorar o ridículo e a comicidade.

Ferramentas para explorar o ridículo e a comicidade. Desenvolvimento do personagem: Criação de um palhaço único e autêntico.

A oficina também poderá contar com uma aula bônus no sábado, a depender do interesse dos participantes.

O investimento para participar da oficina é de R$ 35,00, com pagamento via pix ou dinheiro físico. As inscrições podem ser feitas através do formulário, para mais informações acesse o perfil @estopaprodutora ou pelo WhatsApp (31) 99513-6675.

Djhéssica Monteiro