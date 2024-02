Com salário de R$ 70 mil, Cissa Guimarães derruba audiência da TV Brasil

A estreia do programa “Sem Censura”, apresentado por Cissa Guimarães na TV Brasil, teve uma audiência consideravelmente baixa. O programa registrou apenas 0,1 ponto de média entre 16h e 18h na Grande São Paulo, o que corresponde à metade da audiência que a TV Brasil havia alcançado nas quatro semanas anteriores durante a exibição de documentários sobre o mundo animal.

Cissa Guimarães no Sem Censura Foto: YouTube TV Brasil

No mesmo horário, outras emissoras como Globo, Record, SBT, Band, RedeTV!, Gazeta, Cultura e Record News superaram o canal do governo federal. Até mesmo a TV Aparecida, com menos investimento, empatou com o programa de Cissa Guimarães.

O salário mensal da apresentadora é de R$ 70 mil, e os custos totais do programa chegam a R$ 4,9 milhões anualmente. O valor será pago à empresa Fábrica Entretenimento e Participações e refere-se a um contrato de 13 meses, incluindo um mês de pré-produção no qual Cissa Guimarães não participou e 12 meses de programas.

Além do pagamento à apresentadora, a EBC definiu a divisão dos valores do contrato da seguinte forma: R$ 956 mil para “serviços de conteúdo”; R$ 679 mil para “serviços de criação”; R$ 744 mil para “serviços de apresentação”; R$ 720 mil para “serviços de direção artística”; e R$ 1 milhão para taxas e impostos do projeto.

da redação com Pleno News