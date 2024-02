Show de Paulo Ricardo em Prudente de Morais acontece nessa quinta-feira (29)

No dia 1º de março, a cidade de Prudente de Morais celebra com grande entusiasmo seu 61º aniversário. Em honra a esta data significativa, a Prefeitura Municipal prepara anualmente uma programação especial para que os moradores de Prudente e toda a região possam desfrutar deste momento marcante, repleto de boa música e diversão para todas as idades.

Imagem: Por Dentro de Tudo

O município, anteriormente conhecido como Lagoa do Cercado, possui uma história envolta em diferentes relatos sobre sua origem, mas todos convergem para as colonizações realizadas pelos bandeirantes. Em 1870, Lagoa do Cercado, então parte de Santa Luzia do Rio das Velhas, hoje município de Santa Luzia, foi incorporada à recém-criada 'Freguesia de Pedro Leopoldo'. Com o desmembramento de Matozinhos, Prudente de Morais se tornou seu distrito e, em 1º de março de 1963, conforme a Lei Estadual 2764 de 30 de dezembro de 1962, foi elevado à categoria de município autônomo.

Para celebrar este marco, a Prefeitura Municipal de Prudente de Morais busca proporcionar atrações anuais que abracem uma variedade de estilos musicais e culturas. Este ano, os palcos de Prudente serão agitados pelo renomado cantor e compositor Paulo Ricardo, trazendo um espetáculo de Rock Popular. O show está agendado para o dia 29 de fevereiro, a partir das 21 horas, na Praça Santa Cruz, conhecida como Praça do Rosário.

O evento terá entrada gratuita e estará aberto a toda a população de Prudente e região. Além do show, haverá a oportunidade de interação com o artista para fotos. No entanto, é importante observar que o número de pulseiras para fotos será limitado e a seleção dos contemplados será realizada previamente, por meio de um cadastro a ser anunciado no Instagram oficial da Prefeitura Municipal (@prefeituraprudentedemorais). Os primeiros cadastrados serão os contemplados com as pulseiras.

A Prefeitura Municipal de Prudente de Morais destaca algumas regras de acesso ao local do evento, onde não serão permitidos itens como copos e garrafas de vidro, mochilas, bolsas, capacetes, coolers, caixas térmicas, som automotivo e armas brancas como facas e canivetes.

Da Redação com Por Dentro de Tudo

