Preqaria Cia. de Teatro oferece oficina gratuita de teatro em Sete Lagoas

A Preqaria Cia. de Teatro está promovendo uma oportunidade imperdível para os amantes das artes cênicas em Sete Lagoas. Trata-se da Oficina de Teatro - NATURARTE, oferecida pela TECNOSULFUR, que será ministrada no espaço teatral Preqaria na cidade.

Foto: Divulgação/ Preqaria

A oficina, ministrada pelo renomado João Valadares, Mestre em Artes pela UFMG e com vasta experiência no campo teatral, tem como objetivo principal introduzir os participantes no universo do teatro, destacando seu caráter coletivo e aplicando técnicas que estimulam diversas habilidades, como desinibição, observação, sensibilidade, comunicação, socialização, improvisação, imaginação, expressão corporal e vocal.

Durante quatro meses de curso, os alunos terão a oportunidade de explorar e utilizar os elementos da linguagem dramática para potencializar suas habilidades comunicativas e criativas. O ápice do curso será uma apresentação programada para junho de 2024.

João Valadares, além de sua vasta experiência como ator, diretor, escritor e produtor, é um dos fundadores da Preqaria Cia de Teatro, atuando há 17 anos nesse cenário. Com participações em produções cinematográficas mineiras e programas de TV, além de sua contribuição como jornalista e escritor, Valadares traz consigo um conhecimento multifacetado que certamente enriquecerá a experiência dos participantes da oficina.

As aulas serão divididas em duas turmas:

Turma 1: Segunda, Quarta e Sexta-feira, das 13:00h às 14:30h

Não perca essa oportunidade única de explorar seu potencial artístico e desenvolver habilidades essenciais para a vida pessoal e profissional. As inscrições podem ser feitas, clicando aqui. Para mais informações, entre em contato com o número (31) 97178-5595 ou pelo email crestec@tecnosulfur.com.br.

Djhéssica Monteiro