Diamantina recebe o grupo Congadar, de Sete Lagoas, nesta sexta (08)

Em comemoração aos 311 anos da cidade, a Prefeitura de Diamantina preparou uma programação especial para o mês de março, que inclui a apresentação do grupo setelagoano Congadar na Feira Sexta Nossa. O evento acontece nesta sexta-feira, dia 8, às 20h, no tradicional Mercado Velho.

Foto: Reprodução/ Davi Mello

Com uma sonoridade única que mescla o congado mineiro com o rock, o Congadar vem conquistando espaço no cenário musical nacional. Formado há quase 10 anos, o grupo é composto por Saúva, Filipe Eltão e Wesley Pelé nas vozes e caixas, Giuliano Fernandes na guitarra, Marcão Avellar no baixo, Sérgio DT na bateria e Igor Félix na guitarra.

Com três discos lançados, o Congadar já se apresentou em importantes festivais como o Forró da Lua Cheia (Altinópolis/SP), Timbre (Uberlândia/MG), MARTE (Ouro Preto/MG) e dividiu palco com nomes como Cordel do Fogo Encantado, Chico César, Mauricio Tizumba e Titane.

Segundo o baixista Marcos Avelar, o Congadar não costuma ensaiar antes dos shows, preferindo manter a espontaneidade e a energia que caracterizam suas apresentações. "A gente nunca ensaia, juntamos ontem [06/03] para tirar a poeira de algumas músicas que estão chegando mais recentemente no repertório. A banda é muito de estrada, o palco é onde a gente se sente mais à vontade. Então só temos mais ensaios quando vamos gravar um disco", relata Marcos.

Para os fãs de Sete Lagoas, Marcos deixa a empolgante promessa de um show em breve na cidade natal do grupo.

O show em Diamantina é realizado com recursos do Fundo Estadual de Cultura, através do edital FEC 1/2023 - Afromineiridades, e tem produção de Luciana Mansur.

Djhéssica Monteiro