Shōgun, série baseada em romance de sucesso, está disponível no Disney+ e Star+

A série "Shōgun", inspirada no aclamado romance de James Clavell, estreou no Disney+ / Star+ no final de fevereiro. A minissérie de 10 episódios foi criada para a televisão por Rachel Kondo e Justin Marks, e é estrelada pelo produtor Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis e Anna Sawai, que lideram um elenco japonês de destaque.

Foto: Reprodução FX

"Shōgun" transporta os espectadores para o Japão do século XVII, durante uma guerra civil que moldará o destino do país. A trama é centrada em Lord Yoshii Toranaga, interpretado por Hiroyuki Sanada, um líder lutando pela sobrevivência contra os poderosos inimigos do Conselho de Regentes.

A história se intensifica quando um navio europeu aparece misteriosamente em uma aldeia japonesa. O capitão inglês John Blackthorne, interpretado por Cosmo Jarvis, traz consigo segredos que podem mudar o jogo político, aliando-se a Toranaga. Os destinos de Toranaga, Blackthorne e da intérprete Mariko, interpretada por Anna Sawai, se entrelaçam em meio a intrigas políticas e dilemas pessoais.

O elenco de "Shōgun" é composto por talentos japoneses renomados, como Tadanobu Asano, Hiroto Kanai e Takehiro Hira, adicionando autenticidade e profundidade à narrativa. A série destaca as complexidades das relações de poder, lealdade e fé em um cenário de turbulência política e cultural.

A criação para televisão por Rachel Kondo e Justin Marks, com Marks também atuando como produtor executivo e diretor, assegura uma abordagem cuidadosa e fiel à obra original. A série é uma colaboração entre a FX Productions, garantindo um alto padrão de qualidade e uma narrativa que promete prender a atenção do público do início ao fim.

Com dois episódios liberados na estreia, seguidos de um novo episódio a cada semana, "Shōgun" é uma viagem fascinante ao passado do Japão, repleta de intriga, ação e drama, que certamente deixará uma marca duradoura nos espectadores.

Confira o trailer

da redação com FX