Mais duas grandes trajetórias na edição deste mês do ACI para Todos em Sete Lagoas; saiba como participar

A cada mês empresários com trajetórias de sucesso compartilham seus desafios e trocam experiências no projeto ACI para Todos, da Associação Comercial e Industrial. Em março, na próxima segunda (11), no auditório da entidade, a partir das 19h, será a vez da Âncora Consultoria e Búfalo Ferramentas falarem e inspirarem o público.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Juntas, as empresas somam mais de seis décadas de trabalho na cidade. Para participar do projeto e se motivar com grandes histórias de vida não precisa ser associado, basta se inscrever, gratuitamente, pelo link. Não deixe para a última hora porque as vagas são limitadas.

A Âncora Consultoria e Treinamento é uma empresa com mais de 25 anos de mercado na área de recursos humanos e gestão de pessoas. A psicóloga, administradora e professora, Ana Célia Cardoso, é quem dirige a empresa que é uma das que mais seleciona mão de obra para as grandes empresas da cidade.

Quem também vai dividir sua trajetória de sucesso é Rosani Lopes, da Bufálo Ferramentas e Búfalo Casa e Lazer. São 45 anos de mercado, com presença em todo o território nacional, junto aos mais variados setores da construção. Será mais uma edição de muita troca de experiências.

Com ACI- ASCOM