Participe da promoção que irá sortear 5 combos para o St. Patrick’s Day no Shopping Sete Lagoas

A Besser Distribuidora juntamente com a Krug Bier preparou um evento incrível de alto nível para entregar o melhor da Cerveja Artesanal e Entretenimento para vocês! St. Patrick’s Day no Shopping Sete Lagoas!

O SeteLagoas.com.br em parceria com a Besser Distribuidora juntamente com a Krug Bier irá realizar um sorteio exclusivo para os leitores do site. Cadastre-se no formulário e concorra no sorteio de cinco combos de chopp. Ao todo serão cinco pessoas serão sorteadas e cada uma ganha 1 combo! O sorteio será realizado na próxima sexta-feira (15) e o ganhador será informado pelo WhatsApp cadastrado na promoção. ATENÇÃO, PROMOÇÃO VÁLIDA SOMENTE PARA MAIORES DE 18 ANOS.

Atenção , apenas é permitido o cadastro de um número de WhatsApp por pessoa. Números e nomes repetidos serão excluídos automaticamente no momento do sorteio.

St. Patrick’s Day no Shopping Sete Lagoas!

Shows, boa gastronomia, além de claro uma variedade de estilos de cervejas Krug Bier e também a tão famosa cerveja verde que não pode faltar.

Uma festa caracterizada típica Irlandesa, com muito, mas muito chopp Krug! Ambiente familiar com diversão garantida para todas as idades.

DATA: 16 de Março de 2024

HORÁRIO: Das 15:00 às 22:00

ATRAÇÕES:

- Banda No Label - @nolabelbanda

- Banda Lilax - @banda.lilax

- DJ Marcelo Moura - @marcelomouradj

- PET Friendly

- Gastronomia

- Chopp Verde

- Espaço Kids Gratuito*

* Espaço sem monitores, é FUNDAMENTAL que os Pais/Responsáveis acompanhem as crianças no espaço.

Entre no clima e venha caracterizado, faça uma linda festa!

INFORMAÇÕES SOBRE INGRESSO GRATUITO:

* O ingresso é pessoal (nominal). Podendo ser impresso ou no aplicativo da Sympla , para validação da titularidade;

* Ingressos Limitados;

* Não está incluso no ingresso alimentação e bebidas;

* Crianças até 12 anos acompanhadas pelos responsáveis.