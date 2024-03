3º Encontro Paixão Por Baixos movimentou estacionamento da Arena do Jacaré no domingo

Com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas e do vereador Janderson Avelar, foi realizado neste domingo, 10 de março, o 3º Encontro Regional de Carros Rebaixados. O evento levou os veículos customizados e milhares de visitantes ao estacionamento da Arena do Jacaré. Com o tema Paixão por Baixos, o principal objetivo foi criar uma interação para discutir sobre peças, serviços, cuidados e manutenções, além de promover a exposição dos carros e ajudar o próximo, por meio de doações.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Esperamos trazer para a cidade mais visitantes e mais renda para o comércio. Já é a terceira edição e, desta vez, estamos arrecadando alimentos não perecíveis para ajudar asilos, hospitais e ONGs. Queremos aproveitar que, como Deus tem nos abençoado muito, também podermos abençoar o próximo", contou Alex Nascimento, um dos organizadores do evento. Vale ressaltar que o rebaixamento do veículo só pode ser feito mediante autorização prévia do Departamento de Trânsito (Detran) da cidade onde o veículo foi licenciado.

Durante todo o dia mais de três mil veículos passaram pelo local. O prefeito Duílio de Castro, acompanhado do secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Edmundo Diniz, e do vereador Janderson Avelar, visitou a exposição e fez fotos e vídeos com os participantes. "Sucesso total. É o que queremos para a cidade, vê-la movimentada, com gente de fora nos visitando", disse o prefeito. "Agradeço a todos que estiveram aqui. O APL, de minha autoria, cria o Dia Municipal do Carro Rebaixado", lembrou o vereador Janderson Avelar. "Evento maravilhoso. Pessoas de todas as idades aproveitando a festa, sem nenhum problema, com total segurança, sem exageros, e trazendo renda para a cidade, pois muita gente de fora está aqui hoje. Parabéns a todos os envolvidos", completou Edmundo Diniz.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM