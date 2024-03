Momento cinema: Filme em estreia 'Os Farofeiros 2' no Shopping Sete Lagoas

O filme em estréia no Cinema do Shopping essa semana é a produção brasileira, Os Farofeiros 2, chegou aos cinemas dia 7 de março de 2024 tem 1h 44min de duração, está classificado como Comédia. Tem direção de Roberto Santucci e Roteiro Paulo Cursino e um elenco brilhante: Cacau Protásio, Maurício Manfrini, Danielle Winits, Charles Paraventi, Antônio Fragoso, Elisa Pinheiro, Nilton Bicudo, Aline Riscado e muito mais.

imagem: Cinepop

Os Farofeiros 2 apresenta um novo desdobramento na jornada dos amigos Alexandre, Lima, Rocha e Diguinho. Quando Alexandre é reconhecido como o melhor gerente de vendas em sua empresa, sua recompensa é uma viagem para a Bahia com toda a família. No entanto, seus amigos não estão satisfeitos com seu estilo de liderança. Para conquistar a promoção almejada e reconquistar a amizade deles, Alexandre decide levá-los, juntamente com suas esposas e filhos, em uma viagem ao Nordeste.

O SeteLagoas.com.br esteve presente em uma das sessões e sem muito spoiler, podemos dizer que é um filme de tirar o fôlego de tanto rir, o filme aborda situações do cotidiano que fazem o público se identificar, quem aí nunca viajou de ônibus não vai entender como é a turminha do fundão sempre fazendo festa enquanto os da frente tentam descansar, ou como é chegar em um destino esperando o que foi mostrado na propaganda e na realidade está bem longe do esperado. Um filme ideal para toda família, nossa dica de ouro é, veja o filme, divirta-se e principalmente, não saia da sala ante das cenas pós créditos!

Cena do filme: Os Farofeiros 2

Para quem não assistiu o primeiro filme ' Os Farofeiros'



Está disponível na Globo Play e no Prime Vídeo. Em Resumo: Conta a história de quatro amigos que decidem passar um final de semana em uma casa de praia alugada. O que eles esperavam ser um momento de diversão e descanso se transforma em uma verdadeira confusão quando descobrem que a casa não é nada do que imaginavam.

Com um toque de situações hilárias e um elenco de peso no cenário da comédia, o filme mostra um grupo de amigos lidando com uma montanha-russa de problemas enquanto tentam curtir as férias. Eles acabam tendo que dividir a casa com hóspedes indesejados e lidar com problemas estruturais do local. Mas no meio de toda essa confusão, eles descobrem que dá pra se divertir e fazer novas amizades, mesmo diante de tantos imprevistos.

Da Redação, Maria Eduarda Alves