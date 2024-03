Teatro em Sete Lagoas: um fim de semana imperdível para os amantes da arte

Sete Lagoas se prepara para um fim de semana repleto de cultura e reflexão, com duas imperdíveis peças de teatro agendadas para sábado e domingo.

No sábado (16), o Teatro Preqaria será palco para a apresentação de "Saga - Uma História do Povo Preto", encenada pela renomada Preqaria Cia de Teatro. Já no domingo (17), o Quintal do Boi da Manta receberá a prestigiada companhia Grifo Teatro, de Jundiaí (SP), com o espetáculo "Liame do Tempo".

"Saga - Uma História do Povo Preto" mergulha nas profundezas do racismo estrutural, trazendo à tona discussões urgentes sobre a realidade vivida pelo povo negro. A peça transporta o espectador para a visão do negro africano, com foco na região central do continente, e sua jornada cultural, histórica e mitológica. Inspirada na lenda da África Central de Ananse, uma astuta entidade em forma de aranha, a Preqaria Cia de Teatro promete uma narrativa envolvente que celebra a rica cultura e história do povo negro.

O espetáculo tem início marcado para as 20h e os ingressos estão disponíveis por R$ 40, com opção de meia-entrada por R$ 20. Para mais informações e aquisição de ingressos, entre em contato pelo telefone 31 98894-4243.

No domingo, o Quintal do Boi da Manta será transformado em palco para "Liame do Tempo", uma emocionante peça escrita por Matheus Ferreira e Luan Silva. A dramaturgia apresenta um encontro inusitado entre um jovem e um idoso, que juntos exploram as complexidades da vida e da morte, refletindo sobre passado, presente e futuro. Dirigida por Cláudio de Albuquerque, a encenação sensível aliada às atuações impecáveis de Ferreira e Silva garantem uma experiência teatral memorável. Este aclamado espetáculo acumula prêmios e reconhecimento em diversos festivais pelo Brasil e se prepara para representar o país no FITE (Festival Internacional de Teatro de Encarnación, Paraguai).

A apresentação terá início às 19h e os ingressos estão disponíveis antecipadamente através de pagamento via pix, com CNPJ 14877092000105. O valor unitário do ingresso é de R$ 30,00, com direito à meia-entrada para idosos, estudantes e professores da rede pública de ensino. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (31) 99201-7067.

Não perca a oportunidade de vivenciar essas duas poderosas narrativas teatrais, que prometem emocionar, questionar e inspirar o público de Sete Lagoas neste final de semana.

Djhéssica Monteiro