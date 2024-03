4Cantos: Uma jornada musical de quatro décadas culmina no álbum 'Eletroacústico'

Após 40 anos de estrada, o grupo 4Cantos presenteia o público com o álbum "Eletroacústico", uma obra que celebra a união de vozes e instrumentos em perfeita harmonia. A canção "Sonhador", lançada em 2023 e aclamada por sua melodia contagiante e pelas marcantes vozes sobrepostas do quarteto, serve como prelúdio para este novo projeto.

Formado em 1981, o 4Cantos se destaca como um exemplo de perseverança e paixão pela música. Inspirado por grandes nomes da MPB e da cultura afro-brasileira, como Boca Livre, o grupo iniciou sua jornada com o sonho de levar arte e cultura para todos os cantos do país. Apesar de cada membro ter seguido seu próprio caminho ao longo dos anos, a chama da música nunca se apagou.

Em 2020, durante o período de pandemia, a paixão pela arte os reuniu novamente. Através da Lei Aldir Blanc, que destinou recursos para o fomento à cultura, o grupo 4Cantos pôde concretizar o sonho que os uniu por tantos anos.

Seu primeiro álbum, "Janela", composto por canções autorais e contando com a participação de grandes nomes da música mineira, retrata a vida do interior com poesia e leveza. As letras celebram as festas, a cultura afro-brasileira e o cotidiano do povo sertanejo, em uma ode à cultura viva e pulsante.

O quarteto é formado por talentosos artistas: Drino David (voz e violão), Vicente Antonio (voz e percussão), Zé Levi (voz e violão) e Alaor Gonçalves (voz e percussão). Todos multi-instrumentistas, eles transbordam talento e paixão pela música em cada apresentação.

As canções do 4Cantos podem ser encontradas em todas as plataformas digitais, como YouTube, Instagram (@4cantosdiv) e Spotify. O grupo convida a todos para embarcarem nesta jornada musical inesquecível, onde a tradição se encontra com a inovação em um álbum eletroacústico que celebra a vida, a cultura e a união de quatro vozes vibrantes.

Imagem: Divulgação

Djhéssica Monteiro com Portal Camocim