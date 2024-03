Sete Lagoas: Quadrilha Pueirinha abre agenda para a temporada 2024

A Quadrilha Pueirinha de Sete Lagoas está pronta para celebrar seus 35 anos de tradição e folclore, abrindo sua agenda para eventos e apresentações em 2024. Com o tema “Quadrilha Pueirinha, 35 anos dançando com alegria e levando amor, fé e tradição!”, o grupo se prepara para encantar o público com suas performances marcantes.

Foto: Divulgação/Grêmio Recreativo de Quadrilha Pueirinha

Fundada em 1989, a Quadrilha Pueirinha tornou-se uma referência cultural na região, sendo o orgulho de Sete Lagoas e arredores. Reconhecida como o representante local no prestigiado Arraial de Belo Horizonte, principal competição de quadrilhas juninas de Minas Gerais, o grupo traz consigo não apenas a habilidade de dançar, mas também o compromisso de preservar e promover as tradições juninas.

Composto por uma equipe de 40 pessoas, entre dançarinos e equipe de apoio e planejamento, a Quadrilha Pueirinha promete apresentações de tirar o fôlego, com coreografias que destacam as danças populares da região em aproximadamente 25 minutos de espetáculo.

Para aqueles interessados em agendar apresentações, basta entrar em contato com Faustino Ferreira através do número de telefone/WhatsApp (31) 9.9949-0990 ou pelas redes sociais do grupo.

Da redação