Acontece neste domingo o 2º Encontro de Carros Antigos na Gruta da Lapinha em Lagoa Santa

Neste domingo (17), o Parque do Sumidouro - Gruta da Lapinha, em Lagoa Santa, Minas Gerais, será palco do 2º Encontro de Carros Antigos, um evento imperdível para apaixonados por veículos clássicos e pela natureza exuberante da região.

A partir das 9h, o estacionamento da Gruta da Lapinha se transforma em um verdadeiro museu a céu aberto, com uma exposição de carros antigos de diversos clubes de Minas Gerais. Colecionadores e entusiastas poderão admirar modelos raros e impecavelmente preservados, revivendo a história da indústria automobilística e se encantando com o design e a tecnologia de cada época.

Para completar a experiência, o evento oferece uma deliciosa praça de alimentação com tropeiro, macarrão na chapa, pastel e outras opções para todos os gostos, além de chopp gelado e música ao vivo com Bruno Coimbra, criando um ambiente animado e descontraído.

Os amantes da natureza também podem aproveitar a oportunidade para conhecer a deslumbrante Gruta da Lapinha em um passeio guiado, explorando as formações geológicas milenares e a rica história do local. Para os mais aventureiros, a equipe da Inhangatu oferece atividades de rapel e escalada, proporcionando uma dose de adrenalina e emoção ao dia.

A Rota das Doceiras também estará presente no evento, com uma variedade de doces caseiros e outras delícias para adoçar o paladar dos visitantes. Uma ótima oportunidade para se deliciar com produtos locais e levar lembranças para casa.

A entrada para o 2º Encontro de Carros Antigos é gratuita, e o evento promete ser um dia memorável para toda a família. Uma chance única de combinar a paixão por carros antigos com a beleza natural do Parque do Sumidouro - Gruta da Lapinha, em um ambiente agradável e com diversas opções de lazer.

