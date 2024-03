Momento Cinema: Filme ‘Desespero Profundo’ no Grupo Cine Shopping Sete Lagoas

Todo ano nos deparamos com novos filmes de tubarão, e em 2024 não seria diferente. Mas será que este se destaca dos demais? Só indo ao cinema para vê-lo e ter suas próprias conclusões.

Filme: Desespero Profundo

O SeteLagoas.com.br esteve presente em mais uma sessão e podemos dizer: preparem-se para viver momentos tensos debaixo d'água junto ao elenco de 'Desespero Profundo'.

Um filme de ação, drama e suspense, com o enredo que se passa contando a história da protagonista Ava (Sophie Mcintosh). Ela está em uma viagem de férias com seu namorado quando, por falhas na turbina, o avião cai no Oceano Pacífico, à beira de um precipício submarino. Presos em uma bolsa de ar dentro do avião, os sobreviventes precisam correr contra o tempo enquanto enfrentam tubarões sedentos por sangue. Nome do filme na sua versão original: Inglês - "No Way Up"

Algumas críticas ao filme do roteirista Andy Mayson foram feitas nas redes sociais, mas e você, o que achou da produção?

Da Redação, Maria Eduarda Alves