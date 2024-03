Supermercados Santa Helena celebra 50 anos com grande Festival de música e sorteios em Sete Lagoas

Em uma grandiosa celebração de seu 50º aniversário, a rede de supermercados Santa Helena está promovendo um festival de música que promete ser um dos eventos mais esperados do ano na cidade de Sete Lagoas. Agendado para o dia 20 de abril, a partir das 16h, no estacionamento do Shopping Sete Lagoas, o evento contará com a presença de grandes nomes como Pablo Sás, Wilson Sideral, Victor e Fabiano, e a Banda Jammil.

A celebração não se limita apenas às apresentações musicais. A noite será ainda mais especial com a realização de um sorteio, oferecendo aos participantes a chance de ganhar 10 vale-compras de R$6.000 e um extraordinário prêmio: um carro Fiat Fastback 0km. Para participar deste sorteio, os clientes devem realizar compras no valor de R$80 ou mais em qualquer loja da rede Santa Helena, o que lhes dará direito a um cupom para concorrer aos prêmios.

Patrocínios e Parcerias

O evento conta com o apoio de patrocinadores oficiais como Coca-Cola Sem Açúcar e Cerveja Therezópolis, além de parcerias com marcas reconhecidas como Arroz Prato Fino, Colgate, Mili, Gellak , Trigo&arte , Itambé, Casa Silva, Camil, Spaten, 3 corações e PorTi. Esta colaboração entre o Santa Helena e suas marcas parceiras promete uma experiência inesquecível para todos os presentes.

Como Participar do Festival e do Sorteio

Para garantir sua entrada no festival, os interessados devem adquirir 1 produto da marca Porti e 1 produto de um dos patrocinadores nas lojas da rede Santa Helena. Apresentando o cupom fiscal no guarda-volumes, os clientes receberão seu ingresso para o evento.

Adicionalmente, para concorrer ao sorteio dos 9 vale-compras e do carro Fiat Fastback 0km, é necessário fazer compras no valor de R$80 ou mais, garantindo assim a participação no sorteio com a obtenção de um cupom.

Lista de Produtos Participantes

Entre os produtos elegíveis para o ingresso no festival, encontram-se diversos itens da marca Porti, como tapioca e achocolatado, além de produtos dos patrocinadores, que incluem Coca Cola sem Açúcar Pet 2L, Arroz Prato Fino 5kg, entre outros.

Este festival marca não apenas a celebração de meio século de sucesso dos Supermercados Santa Helena, mas também reforça o compromisso da rede com a comunidade da região, oferecendo uma noite de entretenimento, música e a oportunidade de ganhar prêmios incríveis. Não perca a chance de fazer parte desta festa memorável.