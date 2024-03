Festival de Luz celebra cultura, gastronomia e arte em Pedro Leopoldo; confira a programação

A cidade de Pedro Leopoldo, terra natal do médium Chico Xavier, se prepara para receber a 6ª edição do Festival de Luz. O evento, que acontece entre os dias 5 e 7 de abril, na Praça da Estação, promete uma imersão cultural completa, com shows, palestras, apresentações musicais, peças teatrais, exposições e muito mais.

Foto: Reprodução/ Internet

Com o tema "Mais Amor", o festival busca inspirar a transformação de vidas através da valorização do amor ao próximo. Essa mensagem, tão presente na obra de Chico Xavier, será o fio condutor das diversas atividades programadas.

Em sua 6ª edição, o Festival de Luz traz como novidade o Circuito Gastronômico "Dr. Pedro Leopoldo da Silveira", que teve início no dia 7 de março. Doze restaurantes da cidade estão participando do circuito, oferecendo pratos criativos que incorporam carne suína como ingrediente obrigatório. Além de promover a gastronomia local, o circuito também impulsiona a economia e gera renda para a comunidade.

A expectativa é de receber cerca de 25 mil participantes nesta edição. Entre as atrações musicais confirmadas estão Robson Utsch, Tenores In Concert, Banda The Carlos, Vitor Soares, Legião V, Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande, Banda MARYJOE, Banda 1dos3 e a renomada Banda Lurex Queen Tribute.

O evento também contará com a presença de Andrei Moreira, médico homeopata e escritor, e do emocionante Teatro Musical Moana.

Para mais informações acesse o site do evento ou o Instagram @festivaldeluzoficial

Programação completa:

5 de abril (sexta-feira) 18h: Circuito Gastronômico 19h: Abertura 20h: Tenores In Concert 22h: Banda Cover Legião Urbana

6 de abril (sábado) 16h: Circuito Gastronômico 17h: Bate Papo na Praça com Andrei Moreira “Falando de Amor” 18h: Voz e Violão Vitor Soares 19h: Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande 22h: Banda The Carlos

7 de abril (domingo) 11h: Circuito Gastronômico 12h: Teatro Infantil Moana 15h: Banda Mary Joe e Banda 1dos3 17h: Banda Lurex Queen Tribute



Por Djhéssica Monteiro, com informações de Fundação Cultural Chico Xavier