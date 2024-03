Sete Lagoas sedia 1º Congresso Nacional de Capacitação e Empoderamento Feminino neste sábado (23); veja programação

A Secretaria da Mulher e a Associação de Apoio às Mulheres de Sete Lagoas (AAMSL) promovem, no dia 23 de março, o I Congresso Nacional de Capacitação e Empoderamento Feminino: Fortalecendo Mulheres para a Ação. O evento será realizado no Oásis Clube (Rua Professor Abeylard, 3782, JK), das 8h às 17h.

Com foco em oferecer ferramentas e recursos para que as mulheres superem barreiras e alcancem seu pleno potencial, o congresso oferece apoio psicológico, coaching, jurídico, empresarial e social. A missão do evento é clara: superar barreiras e alcançar o potencial de cada mulher, com a visão de transformar vidas e construir um futuro mais justo.

Programação:

8h às 9h: Credenciamento

Credenciamento 9h: Abertura oficial

Karine Araújo Ribeiro (Secretaria Municipal da Mulher) Elis Souza (Secretária Adjunta da Secretaria da Mulher) Rúvia Donátila (Presidente da AAMSL)

10h: Palestra: A tripla violência: a discriminação da mulher preta

Palestrante: Caroline Freitas Vidal (Pós-graduada em Direitos da Mulher e a Advocacia Feminista e Atualizações do NOvo Código de Processo Civíl 2015)

11h: Palestra: A trajetoria de uma vítima de violência no Brasil

Palestrante: Isabella Perdesoli (Advogada, Presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB/MG)

14h: Palestra: Entre Medos e Desafios: Escolha a sua Dor

Palestrante: Shirley Santana (Mentora de Desenvolvimento Humano e Inteligência Emocional)

15h: Roda de Conversa: Autocuidado, aceitação e superação

Mediadoras: Janice Lucema (Empreendedora no mundo dos cachos crespos e transição capilar desde 2015) Thamires Amorim (Especialista em Transtorno de Personalidade e Humor e Aprendizado e Sexólogo.) Tamires Calixto (Administradora, especialista em gestão de pessoas, aceitação e empoderamento)

16h: Show com Carine e Juliano

17h: Encerramento

Participação especial:

Coração de Minas Associação

Dra. Michely (Benefícios sociais para Mulheres - BPC para mulher idosa e Absorvente Gratuito)

Os ingressos estão disponíveis no Sympla por R$ 34,00 + taxa. Mais informações no perfil @aamsl.mulher .

Por Djhéssica Monteiro