Fóruns setoriais de cultura debateram Lei Aldir Blanc em Sete Lagoas

Foram três noites de muito trabalho, debates e troca de conhecimentos na Casa da Cultura de Sete Lagoas. Os fóruns setoriais, realizados esta semana, reuniram artistas, produtores culturais, gestores, técnicos e interessados de áreas como artes cênicas, artesanato, cultura popular, música, dança, audiovisual, literatura, fotografia e novas mídias. O objetivo foi debater a melhor aplicação dos recursos federais de mais de R$ 1,6 milhão da Lei Aldir Blanc. Um novo edital deve ser lançado em maio deste ano.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Para o secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo, Marcelo Cooperseltta, os fóruns só fortalecem o diálogo. "Estamos ouvindo as pessoas interessadas, que são os nossos artistas, para que juntos possamos fazer um edital ainda melhor do que o anterior. Tenho certeza que os recursos serão muito bem empregados. Queremos alcançar o maior número possível de público, sem esquecer da inclusão social", reforça.

De acordo com o secretário municipal adjunto de Cultura, Alan Keller, os fóruns são uma forma de aproximação com a classe artística da cidade. "Queremos, juntos com a classe artística, fortalecer a cultura da cidade, pensando-a de forma coletiva e democrática. Durante essa semana discutimos e realizamos encontros produtivos para capacitar nossos artistas a pleitearem recursos da Lei Aldir Blanc. Esperamos que a população usufrua de todo esse cardápio cultural, de vários setores, mas sempre com muito talento e história com a cidade", afirma.

Os artistas da cidade, agora, têm um para-casa importante: juntar documentos, atualizar portifólios e se preparar para o novo edital que vem aí. "Eu acredito que vai dar muito certo essa parceria de todos. Se tudo o que foi proposto der certo, vai ser muito bom. Vai nos ajudar muito enquanto artistas. Isso me deu um gás muito grande, mesmo porque participar com outros artistas tão bacanas vai ser muito importante não só para mim, como para toda a população, para que possamos ampliar os nossos conhecimentos, divulgar os nossos trabalhos para Sete Lagoas e para o mundo. Podemos ir muito mais além", acredita a escritora Maria de Lourdes Faria, participante do fórum desta quinta-feira, 21 de março.

E a Prefeitura terá atendimento especial aos artistas interessados. "A Secretaria de Cultura vai disponibilizar uma equipe técnica para dar suporte a esse edital, com assessoria jurídica e contábil para os artistas, facilitando o acesso ao edital. Queremos que todos possam participar levando a Lei Aldir Blanc para todos os cantos da cidade. Você que é artista, prepare seus documentos, atualize seu portifólio e não perca um momento tão importante como esse", convoca Alan Keller.

