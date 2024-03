[ADIADO] Participe do sorteio de 2 ingressos para o evento Aleluia Fest

"Atualização do dia 28/03/2024, 08:42

Em razão do adiamento do Aleluia Fest por motivos de "previsões meteorológicas desfavoráveis" segundo seus organizadores (confira aqui), fato informado na noite do dia 27/03/2024 pelos mesmos, informamos que este sorteio também encontra-se adiado. O evento aconteceria no sábado (30/03) no Unifemm, em Sete Lagoas.

Tão logo uma nova data para o evento seja anunciada pelos organizadores, as participações neste sorteio também serão retomadas sob as mesmas regras iniciais descritas abaixo.

Todos que já preencheram o formulário de participação permanecerão com suas inscrições válidas para o sorteio."

---

O SeteLagoas.com.br em parceria com o evento Aleluia Fest irá realizar um sorteio exclusivo para os leitores do site.

Evento Aleluia Fest

Atenção, apenas é permitido o cadastro de um número de WhatsApp por pessoa. Números e nomes repetidos serão excluídos automaticamente no momento do sorteio.

Setores do evento:

Menino de vó MENORES DE 18 Anos (Open Bar - Água, refrigerante e suco)

Lapada MAIORES DE 18 Anos ( Open Bar - Cerveja Brahma, água e refrigerante)

Coração Na Cama MAIORES DE 18 Anos (Open Bar - Vodka, gin, cerveja brahma, água e refrigerante)

Clube ao Pé da Vaca MAIORES DE 18 Anos ( Open Bar - cerveja brahma, água, refrigerante, vodka smirnoff, gin, whisky Red Label)

Para mais detalhes e informações:

31 98779-0001



Da Redação