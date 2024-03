Momento Cinema: Filme ‘Kung Fu Panda 4’ no Grupo Cine Shopping Sete Lagoas

Kung Fu Panda 4 finalmente chegou aos cinemas e para quem ainda não assistiu os filmes anteriores, estão disponíveis no catálogo do Amazon Prime Vídeo, veja os resumos:

Filme: Kung Fu Panda

"Kung Fu Panda" (2008):

O filme apresenta Po, um panda desajeitado e sonhador que trabalha na loja de macarrão de sua família. Sua vida muda drasticamente quando é escolhido acidentalmente para se tornar o lendário Guerreiro do Dragão, destinado a salvar o Vale da Paz do maligno Tai Lung. Com a orientação do Mestre Shifu e os Cinco Furiosos, Po embarca em uma jornada de autodescoberta e treinamento em kung fu para enfrentar Tai Lung e proteger seu lar.

"Kung Fu Panda 2" (2011):

Neste filme, Po está agora confortável em seu papel como o Guerreiro do Dragão e membro da equipe de kung fu dos Cinco Furiosos. No entanto, sua paz é ameaçada pelo surgimento de um novo vilão, o Lorde Shen, um pavão malévolo que busca conquistar a China com uma arma de destruição em massa. Po confronta seu passado e descobre a verdade sobre suas origens enquanto luta para deter Shen e salvar o país.

"Kung Fu Panda 3" (2016):

Em sua terceira aventura, Po é surpreendido pela chegada de seu pai biológico, Li Shan, que o leva para a aldeia secreta dos pandas. Enquanto isso, um antigo inimigo, Kai, retorna do mundo dos espíritos para capturar o chi de todos os mestres de kung fu. Po deve unir os pandas para dominar o chi e enfrentar Kai, ao mesmo tempo em que busca reconciliar sua identidade como um panda e um guerreiro.

Já o quarto filme da sequência está disponível somente nos cinemas, o Setelagoas.com.br esteve em uma das sessões do Grupo Cine e trás um resumo sem spoiler. "Kung Fu Panda 4" chegou aos cinemas após alguns anos desde o último filme da série, lançado em 2016. Os fãs aguardaram ansiosamente por mais uma emocionante aventura estrelada por Po, o adorado panda guerreiro.

O filme estreou nos Estados Unidos e tem recebido elogios tanto da crítica especializada quanto do público em geral. Já aqui no Brasil, mais precisamente nas salas de cinema do Grupo Cine, as reações a ação do filme são ótimas, com um público variado, mas e você, já foi assistir para ter sua opinião?

Da Redação, Maria Eduarda Alves