Cachoeira da Prata faz Super Show de Sábado de Aleluia

Mais uma vez, a população de Cachoeira da Prata recebe um evento gratuito em datas festivas: o Super Show de Sábado de Aleluia, que acontecerá neste final de semana na Praça Cirino Pereira.

Foto: Prefeitura de Cachoeira da Prata / reprodução

O evento terá o DJ Thiago Oliveira e a banda Alibe, a partir das 21h30. De acordo com a prefeitura, o comércio local terá espaço com barraquinhas de comidas e bebidas, no entorno da praça.

A ideia destes eventos é atrair não só a população local, mas visitantes de outras cidades - em outros eventos, o executivo local reforçava o "clima familiar, seguro e festivo" das atrações, sempre realizadas na praça central de Cachoeira da Prata.

