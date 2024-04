Curvelo recebe sua primeira mostra de cinema neste final de semana

Neste sábado (6) e domingo (7), Curvelo respirará cinema. A cidade organizará a sua primeira mostra de cinema, a 'SerTão Gente!', onde haverão oficinas e exibição de filmes de curta e longa-metragens na Praça Central do Brasil (da Estação), no centro. O projeto marca a estreia do município no circuito mineiro de mostras e festivais, celebrando e valorizando a cultura de Minas Gerais.

Praça da Estação receberá a mostra / Foto: Carla Silva / PopFino.com.br/ ilustração

Toda a programação é gratuita. Dentro do SerTão Gente, haverá o minicurso “A História do Cinema em Minas Gerais”, onde o crítico de cinema e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Marcelo Miranda apresentará mais sobre o desenvolvimento da sétima arte em nosso estado: “No minicurso, serão abordados detalhes das primeiras manifestações de cinema em Minas Gerais, ainda no fim do século 19; o desenvolvimento do audiovisual no estado ao longo das décadas; e o cenário contemporâneo de produção”, detalha Miranda.

Além do aprendizado sobre o cinema em Minas, será aplicada uma oficina de “Conhecimentos práticos sobre um set de filmagem”, ministrada pelo diretor de cinema Rodrigo Brant. Segundo o cineasta, a oficina será uma forma de repassar conhecimentos práticos sobre gravação no set, encorajando os participantes a aplicar técnicas de filmagem, roteiro e direção adquiridas na oficina em seus próprios projetos ou carreiras no cinema.



A 1ª Mostra de Cinema de Curvelo “SerTão Gente!” é idealizada e realizada pela produtora cultural Wal Rocha, com recursos do Ministério da Cultura via Edital de Chamamento Público para o Audiovisual, da Lei Paulo Gustavo em Curvelo, e conta com o apoio da Prefeitura de Curvelo.

Mais informações sobre a mostra podem ser vistas no Instagram, o @mostradecinemasertaogente, ou pelo telefone (38) 99957-2902.

Filipe Felizardo com SerTão Gente!