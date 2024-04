Quintal Boi da Manta dá início à programação de 2024 com o espetáculo gratuito 'Ciranda Sertaneja'

O Quintal Boi da Manta, referência cultural em Sete Lagoas, inicia suas atividades de 2024 com o espetáculo "Ciranda Sertaneja", do Grupo Carroça Teatral. A apresentação, marcada para o dia 13 de abril (sábado), às 19h, faz parte do projeto "Quintal de Histórias", que desde 2014 leva diversas manifestações culturais ao público.

Foto: Divulgação

Este ano, o projeto conta com o apoio do Ministério da Cultura através da FUNARTE, consolidando o reconhecimento do trabalho realizado pelo Quintal Boi da Manta. O espaço, que desde 2000 promove a cultura popular, recebeu em 2023 o título de Ponto de Cultura pelo MINC e Rede Cultura Viva.

"Estamos muito felizes com o reconhecimento do nosso trabalho. São anos de dedicação e entrega da nossa família à manutenção das expressões culturais", afirmam Clarice Rodrigues e Larissa Souza, gestoras e oficineiras culturais do espaço.

Para Quélvia Machado, presidente da ACBM – Associação Cultural Boi da Manta, o Quintal Boi da Manta é "um local de afeto que transforma vidas". "Mais projetos virão", garante. Atualmente, o local acolhe grupos culturais e oferece ações formativas em torno da cultura popular, teatro e contação de histórias.

Ciranda Sertaneja: amor, enganos e muita risada

Com dramaturgia de Paulinho do Boi, "Ciranda Sertaneja" conta a história de Ritinha, que usa o pseudônimo Melancia para esconder seu romance com Gregório, o moço pobre que ela chama de Coco Verde, do pai, o Coronel Pintassilgo. A trama se desenrola em meio a confusões, enganos e muita risada, prometendo uma noite divertida para toda a família.

A entrada para o espetáculo é gratuita, mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla. As vagas são limitadas.

Serviço:

Espetáculo: Ciranda Sertaneja – Grupo Carroça Teatral

Ciranda Sertaneja – Grupo Carroça Teatral Local: Quintal Boi da Manta – Rua João Pinheiro, 174 – Centro

Quintal Boi da Manta – Rua João Pinheiro, 174 – Centro Data: 13 de abril de 2024

13 de abril de 2024 Horário: 19h

19h Ingressos: Gratuitos clicando aqui.

Gratuitos Produção: Branca Produções Culturais

Branca Produções Culturais Realização: Quintal Boi da Manta – ACBM, Ministério da Cultura – FUNARTE

Djhéssica Monteiro