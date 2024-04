Sete Lagoas: Estância Terreiro Cultural Urbano abre espaço para a diversidade

A cidade de Sete Lagoas ganhou recentemente um novo espaço multicultural: o Estância Terreiro Cultural Urbano. Localizado na Rua Policena Mascarenhas, o local se propõe a ser palco de diversas manifestações culturais, artísticas e sociais.

Foto: Divulgação/ Estância Terreiro Cultural Urbano

Para fomentar a cena cultural da região, o Estância Terreiro está lançando um chamamento público para conhecer e mapear artistas, produtores culturais e empreendedores da economia criativa locais. Os interessados em se apresentar ou utilizar o espaço podem preencher um formulário online até o final de abril.

Espaço para todas as formas de arte

“Artistas solos, bandas, grupos de teatro, artesãos, artistas plásticos, coletivos culturais e tantos outros agentes culturais são bem-vindos”, convida Rodrigo Barbosa, um dos produtores culturais da casa e idealizador do chamamento. “Queremos conhecer seus produtos culturais, serviços e projetos em todas as expressões artísticas e culturais. Temos paixão pela arte e queremos trazer quem tem esse mesmo sentimento para engrandecer ainda mais nosso espaço”, complementa.

A ideia do Estância Terreiro surgiu do desejo de três amigos – Heider Santos, Maycon Soares e Leonardo Santos – de ter em Sete Lagoas um lugar para reviver os sambas de roda que aconteciam nos quintais do Bairro Santa Luzia na década de 1990. Em 2021, eles iniciaram o projeto Samba de Segunda no Estância Diamantina, que agora ganhou uma nova casa.

“O nome Estância vem como herança desta fase”, explica Heider. “A parte do ‘Cultural Urbano’ foi pensada pelo desejo do espaço ser realmente ocupado pela diversidade cultural que existe na região de Sete Lagoas e pela pluralidade de usos da casa. Tudo que a gente puder fazer para impulsionar e promover o crescimento das pessoas nós vamos fazer aqui”, afirma.

Maycon complementa: “Tudo começou com o samba e a cultura preta, mas a proposta é ser um lugar de acolhimento para todas as artes e públicos. Um lugar onde cada um possa ser e estar presente”.

O Estância Terreiro Cultural Urbano é uma iniciativa que promete fomentar a cultura e a criatividade em Sete Lagoas, oferecendo um espaço para que artistas e público se encontrem e compartilhem suas experiências.

Djhéssica Monteiro com colaboração de Ana Amélia Maciel