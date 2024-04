Projeto Rota do Frango ganha força para fomentar o turismo em 15 municípios do Circuito das Grutas

O Circuito Turístico das Grutas e o Senac Minas reuniram importantes componentes da cadeira produtiva do turístico e gastronomia na tarde desta quinta-feira, 4 de março, no Hotel Tulip Inn. A pauta principal foi uma pesquisa de território que representa uma importante etapa da criação do projeto Rota do Frango. O trabalho, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, tem o objetivo de integrar e fortalecer o turismo por meio da gastronomia regional.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O estudo, realizado pelo programa Primórdios da Cozinha Mineira do Senac Minas entrevistou empreendedores do setor e consolidou a quarta fase do projeto Rota do Frango. Muitos segredos e novidades surpreendentes foram desvendados pela pesquisa. “Foi feito um mapeamento das inúmeras possibilidades desde o processo de colonização desta região no que diz respeito ao que se come, a forma como se preserva este alimento em família e como ele é ofertado aos turistas. Tudo para criar uma potencial rota tendo o frango como base de toda esta experiência”, explica Mariela França, presidente da Associação Circuito Turísticos das Grutas – IGR Grutas.

Da união do Senac Minas com o Circuito das Grutas surgiu o projeto piloto para identificação de potencialidades e capacitação em 15 cidades nas áreas de hospitalidade, atendimento e gastronomia. Tudo direcionado pela pesquisa que detalha muito bem as características do território. “Entendemos que a região tem uma cozinha mineira de raiz, aquela que aconchega, de família, do fim de semana com o franguinho no domingo. Evidente que a proposta agrega outras questões que também estão ligadas à gastronomia como o artesanato, a oferta de produtos diversos e a diversidade da culinária. Um processo que terá mais força por meio da qualificação gratuita dos envolvidos”, destaca Edson Puiati, diretor de Hospitalidade e Gastronomia do Senac Minas.

Sete Lagoas é fundamental nesta nova rota turística por sua capacidade receptiva e atrativos turísticos e, por isso, a Prefeitura é forte parceira em mais esta proposta de fortalecimento do turismo regional. “Sete Lagoas foi um dos municípios fundadores do Circuito Turístico das Grutas que trabalha a regionalização do turismo em uma política pública estadual e federal. Apoiamos este novo projeto e todos os outros desenvolvimentos pela associação. Mantemos esta união desde o ano 2000 fortalecendo ações que permitem a criação de novos roteiros com grande potencial turístico”, comenta Cláudia Elane Souza Soares, secretária municipal adjunta de Turismo.

Etapas

Durante 45 dias em campo, foram realizadas 78 entrevistas com empreendedores das cidades da Rota do Frango. A partir dos resultados, o Senac realizará, nos meses de abril e maio, capacitações e práticas para elaboração dos pratos. Durante o período, os empreendedores e funcionários dos restaurantes aprenderão sobre as boas práticas na manipulação de alimentos, desenvolvimento de técnicas e apresentação do prato, seleção de produtos, criação de novos pratos e bebidas, entre outros pontos, sempre preservando a identidade local. No treinamento, serão abordados também conteúdos que contribuem para um melhor atendimento, precificação, divulgação em redes sociais, plano de inserção do prato nas rotas turísticas locais e hotelaria.

A Associação Circuito Turístico das Grutas – IGR Grutas, é composta atualmente por 15 municípios: Cachoeira da Prata, Capim Branco, Caetanópolis, Confins, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Jequitibá, Lagoa Santa, Matozinhos, Paraopeba, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, Sete Lagoas, Santana de Pirapama e Prudente de Morais.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM