Sérvio divulga música 'Sonho' em formato ao vivo no estúdio; assista

Está disponível no Youtube mais um clipe do cantor e compositor setelagoano Sérvio, desta vez a versão de "Sonho" no projeto Live Studio.

Youtube / Reproducao

Sérvio descreve que "Sonho" fala sobre "um periodo turbulento de depressão, eu olhei para cima e consegui ter uma conversa comigo e com Deus, e o resultado foi essa canção que me me trouxe de volta a vida".

Nesta versão Sérvio está na voz e violão acompanhado de Marlos Queiroz (guitarra), Atila Moreira (bateria) e Bruno Canuto (baixo, mix e master e edição de vídeo).

O projeto Live Studio é fruto de gravações ao vivo de sessões de ensaio no Vinicim Studio Musical e também já teve outros dois lançamentos, "Vida Real" e "Um Tempo Pra Amar", confira a seguir:

À reportagem do SeteLagoas.com.br Sérvio adiantou que mais novidades estão por vir em breve, então acompanhe o músico nas redes sociais e também aqui em nosso site!

Da Redação, Vinícius Oliveira