Cultura de Sete Lagoas conclui pagamento de todos os projetos aprovados na Lei Paulo Gustavo

Em breve os sete-lagoanos assistirão a uma série de clipes musicais, documentários, curta, média e longa-metragens de produtores culturais locais beneficiados pela Lei Paulo Gustavo. A Secretaria Municipal Adjunta de Cultura concluiu, na semana passada, os pagamentos de todos os projetos aprovados, bem como de todos os pareceristas.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

As inscrições foram realizadas de 25 de outubro a 22 de dezembro do ano passado e o resultado divulgado em janeiro deste ano. "Cada projeto tem seu prazo de execução de acordo com o que foi proposto no projeto inscrito, mas todos têm que ser executados, inclusive com a prestação de contas, até o dia 31 de dezembro de 2024", explica a gerente de Programas e Projetos Culturais da Prefeitura, Lígia Valadares.

No total, foram 36 projetos relacionados a obras audiovisuais de curta-metragem, podcast e videoclipe com premiações de R$ 15.008,33; dez propostas de média-metragem com orçamento individual de R$ 30.000,00; dois projetos de longa-metragem/websérie no valor de R$ 105.000,00; duas ações de cinema itinerante com recursos de R$ 60.000,00; quatro propostas de apoio a cineclubes com orçamento de R$ 30.000,00 e dez eventos relacionados à formação audiovisual no valor de R$ 12.000,00 cada, somando um total de R$ 1.162.166,60, incluindo 88 premiações no valor de R$ 4.000,00 por inscrito aprovado.

De acordo com o superintendente de Cultura do Município, Alan Keller, a lei Paulo Gustavo foi criada em caráter emergencial pra atender a uma demanda de um setor que já vinha prejudicado pela pandemia. "A lei contempla todas as classes e atividades culturais do município, desde o folclore, as artes cênicas, até o circo. Premiamos artistas que possuem uma trajetória muito bonita, de gente que trabalha por anos em prol da nossa cultura. O setor audiovisual, especificamente, recebe grande parte desse recurso, pois é um instrumento de memória permanente. Será bem legal ver o município retratado em várias produções audiovisuais", espera.

Confira a lista dos classificados no Diário Oficial do Município do dia 31 de janeiro de 2024, NO LINK.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM