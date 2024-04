Festa do Trabalhador de Sete Lagoas tem Bruno e Marrone e artistas da cidade e região; confira

A Prefeitura de Sete Lagoas realiza no próximo dia 1º de maio, quarta-feira de feriado, a grande Festa do Trabalhador de 2024. O evento contará com shows gratuitos no Parque Náutico da Boa Vista. Os ingressos poderão ser trocados por 2kg de alimento não-perecível (arroz, feijão ou macarrão) ou 2 litros de óleo ou leite, preferencialmente de maneira variada para facilitar a montagem das cestas distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade, a partir do dia 15 de abril.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Depois da pandemia da Covid-19, já são três anos de comemorações da Festa do Trabalhador, sempre contando com a solidariedade dos sete-lagoanos na doação de alimentos. Para esta edição, queremos bater um novo recorde de arrecadações. Participem", convida o prefeito Duílio de Castro. Confira abaixo a programação completa e compartilhe com amigos e familiares para curtir este dia de festa. Apoio: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e DF Veículos.

Museu do Ferroviário 08h - Missa dos Trabalhadores (com Padre Hélio, da Igreja Santanna)

Parque Náutico da Boa Vista 18h: Alan & Alex 20h: + Uma Moda / David Abreu 22h: Bruno & Marrone

* Os shows terão início pontualmente nos horários informados!



Bruno & Marrone

Com uma carreira de sucesso que já dura mais de três décadas, Bruno & Marrone, uma das maiores duplas sertanejas do país, canta hits que atravessaram gerações como “Dormi na praça”, “Um bom perdedor”, “Inevitável”, “Vida vazia”, “Choram as rosas”, entre outros sucessos. A música mais recente da dupla é a “Fantasma da Saudade”, que segue o repertório romântico e apaixonado. Show imperdível!

SERVIÇO:

Festa do Trabalhador de Sete Lagoas 2024 1º de maio, a partir das 18h Parque Náutico do Boa Vista Entrada franca mediante 2kg de alimento não-perecível (arroz, feijão ou macarrão) ou 2 litros de óleo ou leite, preferencialmente de maneira variada para facilitar a montagem das cestas distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade.



Trocas: Casa da Cultura e CAT-JK, de segunda a sexta, de 09h às 17h, limitados a 5 ingressos por pessoa, a partir do dia 15 de abril até o dia 29 de abril ou enquanto durarem os ingressos.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM