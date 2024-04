Adora Music Festival: a mais nova competição de talentos gospel de Sete Lagoas

Incentivar a arte, revelar novos talentos da música gospel e desenvolver a cultura local com envolvimento da comunidade. Esses são os objetivos do Adora Music Festival, o maior festival de música gospel da cidade apresentado pelo SeteLagoas.com.br! O evento acontece dia 4 de maio na Praça Dom Carlos Carmelo Mota (Praça da Feirinha), no centro de Sete Lagoas, a partir das 18h. As inscrições estão abertas.

Para o Pastor Francislei Mercês, Presidente do CONPAS (Conselho de Pastores de Sete Lagoas), "há vários aspectos importantíssimos que formam uma cultura social e não dá pra ser diferente. Contudo, cito apenas uma parte dessa diversidade, dentro de um núcleo cristão: há muito não tínhamos eventos em nossa cidade. Quando assumi o Conselho de Pastores de Sete Lagoas um dos meus projetos foi de reascender a Marcha pra Jesus, um evento para todas as pessoas da nossa cidade e agora isso é uma realidade. Sou grato a Deus e devemos todos ser, pois brevemente celebraremos um grande evento comemorando os 30 anos da Marcha pra Jesus em Sete Lagoas".

As inscrições para participar do Adora Music Festival estão abertas a partir de hoje, (10/04) e podem ser feitas até às 23:59 do dia 24 deste mês. Antes de se inscrever, leia com atenção as seguintes observações:

Intérpretes ou grupos musicais do gênero gospel são convidados a se inscrever para participar numa das duas categorias disponíveis, Música Autoral ou Música Cover.

Os inscritos devem enviar, além da documentação expressa no Regulamento (LEIA AQUI)

Podem se inscrever no Adora Music Festival artistas ou grupos domiciliados em Sete Lagoas a pelo menos um ano com número máximo de 10 (dez) integrantes caso sejam um grupo musical. Além disso, os participantes deverão estar congregando ativamente igrejas locais.

A comissão organizadora irá selecionar dezesseis inscritos para se apresentar no dia do Festival, 04 de maio, sendo oito em cada categoria Música Autoral e Música Cover.

Em cada uma delas serão escolhidos pela Comissão Organizadora os três melhores artistas e o público escolherá no dia do eventos selecionando os quarto colocados de cada categoria.

Os oito selecionados no festival garantem a oportunidade de se apresentar na Marcha Para Jesus de Sete Lagoas que em 2024 comemora 30 anos e acontece dia 29 de junho.

O Adora Music Festival terá cobertura completa e transmissão ao vivo do SeteLagoas.com.br!

Dúvidas podem ser tiradas pelos números: (31) 3107-8000, (31) 9 9636 2000, (31) 9 9801 8918 e (31) 9 9860 8713.

O evento conta também com apoio do Conselho de Pastores de Sete Lagoas; Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Sete Lagoas; Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, Conselho da Juventude Cristã de Sete Lagoas; Marcha Para Jesus - 30 Anos.

Vinícius Oliveira